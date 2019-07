Christiansen med norsk rekord – første VM-medalje siden Dale Oen

7,41,28 er den nye norske rekorden på 800 meter fri.

Den satte Henrik Christiansen da han tok sølv i VM langbane tirsdag.

– JESS! Fy faen, så deilig! Det er det her vi jobber for. Det er her vi skal være, gliste Christiansen etter løpet.

– Han gjør sitt livs løp, kommenterte NRK-kommentator Ingrid Sørli Glomnes.

– Han overgikk seg selv, mente NRKs svømmeekspert, Aleksander Hetland.

STRÅLENDE FORNØYD: Henrik Christiansen, her med sølvmedaljen i hånden etter 800 meter fri i svømme-VM. Foto: SVT

Norsk rekord med tre sekunder

Før løpet hadde både Christiansen og landslagstrener Petter Løvberg snakket om at de håpet på å sette ny norsk rekord.

Rekorden, som frem til i dag var på 7,44,21, ble altså smadret.

– Jeg følte meg veldig sterk i starten. 7,41 er bedre enn jeg hadde håpet på. Jeg hadde vært veldig fornøyd med ned mot 7,42. /,41 og sølv er fantastisk, smiler Christiansen.

Isteden ble det altså 7,41,28 - tre sekunder bedre enn sin egen norske rekord.

– Tre sekunder er ganske bra. Vi begynner å nærme oss europarekorden. Det er ikke så langt unna, bare to sekunder. Så nå er vi der vi skal være, sier Christiansen.

– Nå har jeg fått trent et helt år uten skader. I starten av 2018 hadde jeg trøbbel, men når jeg får trent uten sykdom og skader, så er jeg der jeg skal være, forteller han.

Christiansen har flere VM-medaljer fra kortbanemesterskap på merittlisten. I svømming er det langbane-mesterskapene det er knyttet mest prestisje til.

Han var to sekunder bak vinneren, italienske Gregorio Paltrinieri, som satte europeisk rekord.

– Det blir en euforisk følelse. Jeg har endelig nådd et stort mål, sier 22-åringen.

Saken fortsetter under bildet.

SØLVEMDALJE: – Den er god og tung. Det er fortjent. Det er mye tung jobbing bak dette, så det er greit den er tung, sier Christiansen om sølvmedaljen. Foto: Jessica Gow/tt / NTB scanpix

Tidenes beste finaleheat

Aldri før hadde Henrik Christiansen tatt en internasjonal medalje på 800 meter fri.

Til tross for det, var dette hans beste mulighet for medalje i årets VM.

– Jeg vet jeg kan kjempe om gode plasseringer på 800 meter. Det er den øvelsen som er den beste muligheten jeg har. 800 er den perfekte blandingen av fart og utholdenhet. Det er den vi legger mest i. Jeg føler det er min sterkeste distanse, sa Christiansen til NRK for et par uker siden.

Likevel var det ikke bare-bare å hente en medalje. Christiansen selv mente dette var det beste finaleheatet som noensinne har vært i et VM. Det er NRKs svømmeekspert enig i.

– Det er det beste, raskeste og sterkeste finaleheatet i et VM noen gang, mener Hetland.

Og i den finalen tok altså Henrik Christiansen sølv.

Se hele intervjuet med Christiansen her: