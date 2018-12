Christiansen første nordmann med to VM-medaljer i samme mesterskap

Fra bane tre svømte Christiansen et meget sterkt løp, og med tiden 14,19,39 satte han også ny nordisk rekorden på 1500 meter.

– Det er vanskelig å beskrive de følelsene som går gjennom meg akkurat nå. Det er så utrolig tilfredsstillende at arbeidet vi legger ned gir resultater, sier Christiansen til SVT etter at bronsemedaljen var sikret.

Dermed ble han den første nordmannen som har vunnet to medaljer i ett og samme VM.

– Det var kjempesterkt. Han gjorde det på akkurat riktig måte. Han har tatt store steg gjennom året, og det viser han når det gjelder som mest, sier NRKs svømmeekspert Aleksander Hetland.

Første nordmann med to medaljer

– Å komme herfra med to medaljer er helt ubeskrivelig, og ikke minst to perser. Det er en veldig god følelse.

Landslagssjef Petter Løvberg mener at det er ekstra imponerende å ta en ny medalje kort tid etter den første.

– Det er ikke så lett når du tar en VM-medalje å legge den bak deg og ta en ny en. Det er det jeg er mest fornøyd med, sier han til SVT.

Selv om han satte ny nordisk rekord, og tok medalje, mener Christiansen selv at han kunne fått enda mer ut av løpet.

– Det er en del slurv, men i en VM-finale handler det om å slå først i veggen, sier han

– Skal han komme høyere på pallen er det i starten han må forbedre seg, mener Hetland.

Har trosset motgang

Christiansen har dermed en gang for alle bevist at han er for fullt tilbake på topp i bassenget etter noen år med motgang.

– Han har vist at han virkelig har vokst de siste par sesongene med den motgangen han har hatt og kommet ut på den andre siden som en sterkere, bedre og mer rutinert svømmer, mener Hetland.

Ukrainske Mykhailo Ramanchuk tok gullmedaljen og italienske Gregorio Paltrinieri tok sølvmedaljen.

BEVISET: Henrik Christiansen var naturlig nok meget fornøyd etter at han tok sin andre medalje i svømme-VM i Kina. Foto: Ng Han Guan / AP

Tror på ny norsk gullalder

VM i kortbanesvømming har vært en stor suksess for det norske landslaget.

Tomoe Hvas satte onsdag ny verdensrekord for juniorer på 100 meter butterfly, Niksa Stojkovski satte fredag ny norsk rekord på 50 meter butterfly og også de norske kvinenne har hatt et sterkt mesterskap.

– Vi får nye gode unge norske svømmere. Det er flere som er oppe og kjemper, og de kjemper ikke bare om å kvalifisere til VM, sier Hetland.

Han mener det nå er mye å glede seg til fremover for norsk svømming.

– De kjemper om finaler og semifinaler. Dette er starten på en ny norsk medaljeæra i norsk svømming. Det er jeg helt sikker på.

Akkurat det er landslagssjefen enig i.

– Nå er det bare å fortsette i det gode sporet videre og satse på å ta nye steg. Det er ingen av våre utøvere som er i taket enda, sier Løvberg.