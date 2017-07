Christian Ruud om sønnens formdupp: – Selvfølgelig kjenner han presset

Casper Ruud har det siste året skutt fart på verdensrankingen. I juni var han så høyt som på 108. plass. Siden det har resultatene uteblitt for det norske tennistalentet.

– Han har møtt store og aggressive spillere, som kanskje ikke passer Casper så godt. I tillegg har det vært mye stang ut og små marginer, sier far og trener Christian Ruud.

– Kjenner presset

Det tidligere norske tennisesset tror sønnen har kjent litt på presset om å komme inn på topp 100 på verdensrankingen.

SOM FORVENTET: Sønnens formdupp kom ikke som noen overraskelse på Christian Ruud. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er klart han har det litt i bakhodet. Han er 18 år, og drømmer om å komme innenfor topp 100. Selvfølgelig kjenner han presset, sier far Ruud.

Christian Ruud var på sitt beste rangert som nummer 39. Han hadde ikke trodd at sønnen skulle nærme seg så fort som han har gjort.

– Det har gått mye fortere enn forventet, men de siste resultatene viser at du ikke kan ha noen gjennomsnittlig dag om du ønsker å stige på rankingen, sier han.

Positivt med motgang

For bare ett år siden lå Casper på 556. plass, og det siste året har vært en eneste stor opptur. I februar toppet han det med en sensasjonell semifinale i Rio de Janeiro.

De siste par ukene er første gang Oslo-gutten har opplevd motgang på seniornivå.

– Det er bare bra, så han får føle litt på det også. Vi har vært forberedt på motgang. Han har fortsatt 15 gode år igjen. Nå må han bare få tilbake flyten, sier faren.

Ola Bentzen, tenniskommentator for Eurosport, tror heller ikke det er veldig negativt med en dårlig periode.

– Det kommer absolutt ikke som noe sjokk. Det går veldig opp og ned i tennis, så dette er langt fra noen krise, sier han.

Satser mot US Open – dropper NM

Om en uke går turen over til statene, der Casper skal kjempe for å kvalifisere seg til US Open. Det går blant annet utover norgesmesterskapet her hjemme.

LITE JUBEL: I februar herjet han med motstanderene, og kom til semifinale i Rio. I sommer har det blitt lite jubel. Foto: Felipe Dana / AP

– Han har blitt såpass god at han har mer å gjøre i USA enn i NM. US Open er et mål som står høyt, sier Christian.

– Akkurat i år forstår jeg den prioriteringen, på grunn av US Open. Jeg tror han har store muligheter til å kvalifisere seg, sier tennisekspert Bentzen.

18-åringen klarte nemlig ikke kvalifisere seg direkte, og må dermed gjennom flere turneringer først. Først ut er Citi Open i Washington, der blant annet Juan Martin del Potro skal spille.

– Det blir en bra test. Nå håper vi bare at hellet snur, sier Christian Ruud.