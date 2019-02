Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den regjerende verdensmesteren fra VM i Lahti, Maiken Caspersen Falla, forsvarte gullet i Seefeld, men Mari Eides overraskende bronse var god som gull.

– Jeg hadde håpet på topp ti i dag, og trodde ikke jeg skulle ta medalje. Det var nok et sjokk for mange i dag at jeg skulle klare det, sier en svært rørt Eide til NRK.

I fjor høst mistet hun søsteren Ida. Tårene triller under intervjuet med NRK.

– Jeg skulle så ønske at Ida var med meg her i dag. Jeg vet hun er der oppe og er kjempestolt og ser ned på meg. Hele familien er her, og jeg kan dele det med dem, etter en tøffe høsten vi har vært gjennom, sier Eide.

Falla var svært glad på lagvenninnens vegne.

– Utrolig gøy at Mari skal lykkes. Vi har vært gjennom en tøff høst, og det at Mari lykkes her ... jeg blir rørt, sier Falla til NRK.

Falla i lykkerus

Falla var i lykkerus etter sitt andre strake VM-gull på sprint.

– Jeg er så glad. Jeg har virkelig vært bekymret for den løypen, det er stor fart på oppløpet. Men det er så gøy å få det til, jeg har trent innmari mye på det, sier hun til NRK.

I et knallsterkt finaleheat mot ikke mindre en tre svensker, tok Falla kommando fra start. I den siste bakken ble hun angrepet på av svenskene, men Maja Dahlqvist falt og tok med seg Jonna Sundling. Stina Nilsson kom seg akkurat unna, men tapte mange meter til Falla

GULL: Maiken Caspersen Falla tok gull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Svenskene dekker bordet for Falla, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

De meterne hentet hun aldri, og Nilsson måtte nøye seg med sølvet. Mari Eide gjorde et sterkt oppløp og sikret to medaljer til Norge, med sin bronse.

– Falla svikter aldri når det gjelder. En mektig prestasjon, konkluderte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.