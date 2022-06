Casper Ruud ute av Wimbledon

Kristoff og Bystrøm klar for Touren – testet negativt for korona

Det har vært koronakaos før Tour de France-starten. Onsdag kunne Alexander Kristoff bekrefte at han og resten av Intermarché-laget har testet negativt.

– Ja, ingen positive her, svarer Kristoff i en sms til NTB på spørsmål om han har fått svar på koronatesten.

Det ble bestemt at det skulle testes tett under rittet, som skulle starte med at alle ryttere og støtteapparat skal levere en negativ hurtigtest to dager før løpet starter. Det vil si onsdag. En slik test skal også tas under hviledagene.

Fra før har både Quick-Step Alpha Vinyls Tim Declercq og sportsdirektør for Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, testet positivt. (NTB)