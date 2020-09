– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var galskap. Det var frem og tilbake hele veien, sier Casper Ruud i et intervju vist på Eurosport etter den historiske seieren.

Ikke bare var det første gang han spilte en kvartfinale på dette nivået. Det er naturligvis også første gang han tar seg til semifinale. Og det er første gang Ruud slår en spiller rangert blant de ti beste spillerne i verden.

– Det er ikke lett når du møter en topp 10-utøver. Det er fokus på alt du gjør. Jeg er veldig glad og stolt over det jeg gjorde, sier Ruud.

Ruud vant kampen 2–1 i sett (4-6, 6–3 og 7-6).

Kan møte verdenseneren

ATP1000-turneringene er det nest høyeste nivået i tennis. Kun de fire majorturneringene er større i tennisen. Ingen nordmann har noen gang kommet til semifinale i en slik turnering.

Forrige nordmann som spilte kvartfinale i en slik turnering var Casper Ruuds far, Christian.

– Off. Vet ikke hva jeg skal svare. Det er stort. De fleste vet at dette er en stor idrett med folk fra nasjoner i hele verden. Det er gøy at Norge ytre seg litt også, at vi har Casper der ute og at han er med og sloss mot de aller største stjernene der ute, sier Christian Ruud til NRK.

I semifinalen blir det naturligvis ingen enkel kamp. Dersom Novak Djokovic vinner sin kvartfinale, blir det et oppgjør mellom verdenseneren og nordmannen.

– Jeg er veldig spent, uansett hvem det blir. Blir det han (Djokovic) så er det en av de største spillerne i historien, som har vunnet her flere ganger. Det blir den tøffeste utfordringer i min karriere, så veldig spent. I Norge sier vi at ballen er rund, så alt kan skje. Jeg skal gjøre mitt beste, sier Casper Ruud.

Topp 30 i verden

– Jeg tror vi må feire litt i dag. Vi har akkurat snakket med han så sefølgelig veldig happy og superfornøyd, men han er alt i gang med å gjøre seg klar til neste match. Det er sånn i denne sporten her at man kan ikke hvile for mye på disse seierene her, spesielt når det er midt i turneringen, sier pappa Ruud til NRK.

Kvartfinalen startet riktignok ikke bra for nordmannen. Allerede i sin første serverekke ble Ruud breaket. Normalt er det en fordel å serve i tennis, men motstander Matteo Berrettini tok det første gamet.

– Kampen startet ikke bra, jeg ble breaket med en gang, men jeg prøvde å holde meg inne i kampen og ta mulighetene jeg fikk, sier Ruud.

Det ble tap i første sett, men i det andre gikk det bedre. Nordmannen vant noen avgjørende baller, og vant til slutt settet. Dermed skulle det avgjøres i det tredje og siste settet.

– Det så mørkt ut da han ledet 5–4. Det er små detaljer som avgjør en sånn kamp. Jeg prøvde å ta de sjansene jeg fikk, sier Ruud til Eurosport.

Det gikk helt til tiebreak. Berrettini ledet lenge, men god serving helt på slutten av kampen, sørget for en historisk norsk seier.

Med seieren er Ruud også inne på topp 30-listen i verden på liverankingen. Semifinalen spilles søndag.