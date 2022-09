Ruud - Alcaraz: 4-6, 6-2, 6-7, 2-6

For de to tennisstjernene Casper Ruud og Carlos Alcaraz stod det mye på spill denne søndagen. Kun Ruud hadde vært i en Grand Slam-finale tidligere, men det så ikke ut til at spanjolen gjorde dette for første gang.

For 19-åringen gikk til slutt seirende ut og tok karrierens aller første Grand Slam-tittel. Umiddelbart etter seieren falt han sammen og måtte slippe gledestårene løs.

– Jeg har fått en drøm oppfylt, sa Alcaraz i et intervju med arrangøren.

UVIRKELIG: Alcaraz la seg ned på banen da seieren var et faktum. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Samtidig som han kan nyte den triumfen, blir han også verdensener når rankingen kommer mandag. Da blir 19-åringen den yngste verdenseneren noensinne.

Tidligere verdensener Rafael Nadal var tidlig ute med å gratulere sin landsmann med både finaleseier og verdensener-tittelen. Samtidig gratulerte han sin tidligere norske elev Casper Ruud:

– Flott innsats, jeg er veldig stolt av deg. Uflaks i dag, men en fantastisk turnering og sesong. Fortsett!, skriver Nadal på Twitter.

Drømmen ble knust

Tapet i US Open-finalen er Ruuds andre finaletap i Grand Slam i år. Nordmannen tapte også for Nadal i Roland Garros i juni. Naturlig nok var han skuffet etter at han nok en gang kom til kort i finalen.

Da han ble annonsert som verdenstoer etter kampen og skulle holde tale foran de 23 000 publikummerne, fikk han trampeklapp og storslått jubel fra tribunen.

NUMMER TO IGJEN: Det var kanskje ikke trofeet han helst ville løfte, men her viser Ruud frem beviset på andreplassen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– Det var en spesiell dag for oss begge. Vi visste hva vi spilte for og hva som sto på spill. Det er morsomt at vi blir nummer én og to etter dette, sa Ruud i et intervju med arrangøren.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at jeg ikke er nummer én, men nummer to er ikke så verst det heller. Jeg vil fortsette jakten på en Grand Slam-tittel og førsteplassen på ATP-rankingen.

Ruud åpnet talen med å sende tanker til ofre og pårørende for 11. september-angrepene i New York i 2001. Det samme gjorde Alcaraz.

Nordmannen var storsinnet også tidlig i kampen, som ble hele tre timer og 19 minutter lang.

Hylles for «fair play»-gest

For klokken 22.18 søndag kveld startet finalen mellom Ruud og Alcaraz i Arthur Ashe-stadion. En 23-åring og en 19-åring skulle kjempe om en Grand Slam-tittel – og tittelen «verdensener» – foran 23 000 tilskuere.

Som spådd på forhånd ble det en lang kamp mellom de to ungguttene, men selv med alt som lå i potten var det lite nerver å spore.

STOR DAG: De unge tennisstjernene kjempet foran et stort publikum med både tennisfans og kjendiser. Foto: JULIAN FINNEY / AFP

På stillingen 4-3 til Alcaraz i første sett viste Ruud storsinn. Nordmannen vant egentlig et poeng, men ga beskjed til dommeren – som ikke hadde fått det med seg – at ballen spratt to ganger før han fikk slått den.

– Det sier mye om Casper Ruud. Det er utrolig sportslig, sa Discovery-kommentator Ola Bentzen.

Og det var flere som bet seg merke i nordmannens gest.

– Ingen overraskelse, viser klasse som alltid, sier tennisspiller Reilly Opelka.

– Mange andre ville spilt videre, mener tidligere tennisprofil Mischa Zverev, Alexander Zverevs storebror.

The Guardian-journalist Tumaini Carayol skriver på Twitter at Ruud viste god sportsånd, men at det ikke burde være opp til spillerne å ta avgjørelser som Ruud gjorde. Han etterlyser at dommerne får tilgang til repriser på video.

Etter denne hendelsen viste spanjolen styrke og økte ledelsen til 5-3. Da måtte Ruud både holde sitt eget servegame og bryte Alcaraz for å ikke tape første sett. Førstnevnte klarte han blankt, men det klarte også Alcaraz i sitt servegame – og han vant dermed første sett.

KNYTTET NEVE: Carlos Alcaraz viste styrke i det første settet. Foto: ELSA / AFP

Dupp i selvtilliten?

På stillingen 3-2 til nordmannen i andre sett brøt Ruud Alcaraz. Spanjolen trodde han hadde kontroll på poenget, men Ruud i full spurt fikk slått tilbake. Alcaraz må smelle ballen tilbake, og den gikk utenfor. Dermed kunne Ruud knytte neven og gå opp i 4-2-ledelse.

Den 23 år gamle nordmannen fra Snarøya så ut til å spille med mer selvtillit utover i det andre settet. Han vant også sitt påfølgende servegame og gikk opp i 5-2.

SELVTILLIT: Ruud vant det andre settet klart. Foto: Danielle Parhizkaran / Reuters

Spanjolen så også ut til å svinge mer i spillet sitt, samtidig som nordmannen oste mer kontroll.

– Det føles som at Alcaraz har mistet taktikken og litt av selvtilliten, sa den britiske tennisspilleren Naomi Broady på BBC Radio.

Etter et jevnspilt game kunne Ruud til slutt smashe inn seier og utlignet dermed til 1-1 i sett.

Måtte ut i tiebreak

Det tredje settet ble langt jevnere. Alcaraz tok først ledelsen, før Ruud dro i land tre strake game. Derfra og ut fulgte de to hverandre tett.

På stillingen 5-5 tok Ruud et blankt game og gikk opp i 6-5 ledelse, altså var han sikret minst tiebreak i settet. Men settet vippet frem og tilbake på stillingen 6-5, verken Ruud eller Alcaraz ga den andre en enkel match.

Så tok stadion fullstendig av. Gamet, som ble en lang affære, endte til slutt i favør Alcaraz og de to måtte avgjøre settet i tiebreak.

KJEMPET HARDT: Alcaraz sørget for at tredje sett måtte avgjøres på tiebreak. Foto: Charles Krupa / AP

Der var det en overlegen spanjol som stakk av med seieren. Ruud ble knust 7-1 i tiebreaket, og Alcaraz vant sitt andre sett.

I det fjerde og avgjørende settet virket Ruud å få det tyngre. Alcaraz gikk på et tidspunkt opp i 5-2 ledelse, men bare ett brudd skilte spillerne. Ruud ga Alcaraz kamp helt til siste slutt, men det ble til slutt spansk triumf.