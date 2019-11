Carlsens store VM-nedtur: – Dette er flaut for ham

– Vi har nesten aldri sett ham så frustrert i en turnering der det står så mye på spill. Det ser ikke ut som han har en plan, det er nesten sjokkerende, sier Daniel Rensch, som kommenterer den internasjonale sendingen fra VM i fischersjakk.

Etter tap i første parti skulle Carlsen forsøke å ta igjen det tapte med en åpning som rystet sjakkekspertene.

TREKK 3: Carlsen, med hvite brikker, flytter bonden fram til a6, mens Wesley So kontrollerer sentrum på brettet.

– Det er åpenbart at han er frustrert, vi vet at dette er flaut for ham, sa kommentator Daniel Rensch.

– Dette er i strid med mange prinsipper. Det ser ut som han er «på tilt», melder stormester og sjakkjournalist Jonathan Tisdall.

– Han kommer helt fram til a6-feltet, men Wesley So har fått en del gratis trekk i midten, sa NRKs kommentator Torstein Bae.

Mener Carlsen «spilte poker»

– Hva var ideen bak åpningen?

– Ikke det som skjedde, svarte Magnus Carlsen til NRK, før han hastet ut av arenaen, tydelig frustrert over to tap på to partier fredag.

Atle Grønn mener det var en klar nedgang i kvaliteten i Carlsens siste parti.

– Det fjerde partiet er problematisk, Magnus' vinnervilje står ikke i forhold til kvaliteten på trekkene. Han blir utålmodig, det ungdommen kaller å være «på tilt». Det er det som skjer når han går så hardt ut.

Han tror åpningen var et forsøk på å sette ut motstanderen, men Wesley So spilte formidabelt, og viste ingen tegn til å være satt ut av spill.

NRKS SJAKKEKSPERT: Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han hadde nok håpet på en psykologisk sjokkeffekt, at So ikke skulle takle det. Han spilte poker, men det står for mye på spill til at det er nødvendig, Han satte alt på et kort, men i ettertid kan vi si at det er feil.

– Hadde vært genierklært

– Men hva om han hadde lyktes med åpningen?

– Da hadde han vært genierklært og hatt det psykologiske overtaket, kanskje det var en kalkulert risiko. Han håpet på en sjokkeffekt, og da hadde alt vært snudd igjen. Da hadde So ligget psykologisk under, sier Grønn, og påpeker:

– Men hvem er jeg til å kritisere ham? En ting er at han er verdens beste sjakkspiller, men han er sjakksportsmann også. Han er ekspert på å vinne ting. Det er vanskelig å kritisere en som har gjort så mye riktig.

Skal han vinne tidenes første VM i fischersjakk må han trylle fram en nærmest umenneskelig snuoperasjon. Wesley So leder 10,5-1,5, og er verdensmester med én seier i morgendagens hurtigsjakk.

Det betyr at Carlsen må vinne tre hurtigsjakkpartier, og han tåler en remis. Dernest må han vinne alle lynsjakkpartiene.