Carlsen rotet bort seieren etter overraskende åpning: – Veldig dristig spilt

Det tok syv timer før det første partiet i sjakk-VM var ferdig. Da hadde Magnus Carlsen hatt en omtrent sikker vunnet stilling, før han rotet det bort rett før første tidskontroll.

– Jeg trodde jeg sto til vinst. Plutselig ble jeg litt usikker. Jeg ville vinne helt uten motspill, men plutselig fikk han motspill likevel. Jeg må se på det, men det var like åpenbart for meg som for computere at det sannsynligvis var vinnende fordel med svart, sier en lettere oppgitt Magnus Carlsen til NRK etter partiet.

Overrasket ekspertene

Den overlegne fordelen Carlsen fikk i starten av partiet, kom etter en åpning ekspertene hevet øyenbrynene av.

Første gang man lærer seg sjakk, er det nemlig tre regler som gjelder for åpningen:

1. Ta kontroll over sentrum av brettet.

2. Få kongen i sikkerhet.

3. Utvikle offiserene dine.

Carlsen brøt alle tre.

Da 13 trekk var spilt, hadde ikke Carlsen rokert, samtidig som en rekke offiserer som sto på samme rad som de startet på. Motstander Fabiano Caruana hadde fullført sin utvikling.

I NRKs sjakkstudio, var man mildt sagt overrasket over Carlsens åpningsvalg.

– Det er veldig dristig spilt, slo Atle Grønn fast.

– Det må ha vært overraskende for Caruana, mente Torstein Bae.

– Et knalltrekk

På det tidspunktet lå amerikanske Caruana også langt bak på klokka. Etter hvert fikk også Carlsen betalt for den dristige åpningen.

For etter hvert som partiet utviklet seg, og Carlsen fikk spilt flere trekk, ble han stående bedre og bedre.

Særlig ett trekk imponerte ekspertene: Bonde til h6.

Dette trekket, bonde til H6, imponerte ekspertene.

– Det er her Magnus, overraskende for oss, kommer med et knalltrekk. Han har en lur plan som ligger bak det, at han skal komme med bonden opp til g5. Det er så mange ting som Magnus oppnår på én gang, med så mange muligheter på høyre side, sa Torstein Bae om trekket.

– 99 av 100 spillere ser ikke det trekket, mente Atle Grønn.

Rotet bort seieren

Carlsen fortsatte å være offensiv, og Caruana kom bakpå på tid og på brettet.

I sitt 33. trekk, kom også feilen fra amerikaneren. Caruana spilte kongen rolig til siden, mens Carlsen rynket på nesen og virket svært overrasket. Sjakkcomputeren viste plutselig en solid fordel nordmannen. Samtidig tikket klokka faretruende mot null for Caruana.

Carlsen overasket etter tabbe fra Caruana Du trenger javascript for å se video.

Da Caruana spilte sitt 40. trekk, virket Carlsen-seieren å være klar. Men i sitt siste trekk før tidskontrollen, etter selv å ha havnet i tidsnød, gjorde Carlsen en stor feil. Plutselig var det nok en gang helt uavklart.

– Det siste trekket gir Caruana en mulighet til å kjempe videre. Det er helt åpent nå. Vi kan ikke utelukke at Caruana kan vinne partiet, mente Bae da tidsnøden var over.

Det utviklet seg til et jevnspilt sluttspill. Til slutt fikk Caruana byttet av nok brikker til at det ble remis. Det tok riktignok lang tid før vi kom dit. Først etter seks og en halv time, og 90 trekk, ble partiet avgjort.

Carlsen hadde på forhånd sagt at remis i første parti ville være bra, men føler kanskje han rotet bort en god mulighet likevel.

Se Torstein Baes oppsummering av partiet her: