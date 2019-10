Magnus Carlsen – Fabiano Caruana: 8,5-5,5

Magnus Carlsen ledet klart, men hadde kun sekunder igjen på klokka i det første hurtigsjakk-partiet i VM i fischersjakk tirsdag.

Men i tidsnøden klarte ikke Carlsen å finne de beste trekkene, og måtte nøye seg med remis.

– Dette var et drama. Magnus hadde dette i sin hule hånd. Men når tiden er knapp, og motstanderen klarer å kjempe og komme med uventede muligheter, da er det ikke lett, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Se direktesendingen fra VM i fischersjakk:

VM i fischersjakk Du trenger javascript for å se video.

Stod klart best

De to spillerne valgte helt ulike åpninger i dagens fischersjakk. Caruana åpnet opp for løperne i hjørnene, mens Carlsen prøvde å ta kontroll i sentrum av brettet.

I tillegg spilte amerikaneren sin dronning ut på kanten av brettet i åpningen.

Men det mest oppsiktsvekkende og utslagsgivende i dette partiet ble til slutt klokka.

Spillerne spilte en lang rekke trekk med kun få sekunder igjen på klokka. Carlsen hadde tårn mot Caruanas løper.

– Han jakter stillingen som gjør at han vinner partiet nå. Dette skal egentlig være en teknisk grei seier, kommenterte NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Til slutt ble det en trekkgjentakelse ettersom Carlsen ikke klarte å finne trekkene som gjorde at han vant. Isteden ble det trekkgjentakelse.

– Han spiller dronningen frem og tilbake. Der er det faktisk enige om remis, sa Bae.

Etter partiet så Carlsen oppgitt inn i veggen i det han gikk forbi intervjusonen uten å si et ord.

Slik spilles dagens partier

Likevel leder Magnus Carlsen semifinalen i VM med 8,5-5,5. Førstemann til 12,5 poeng går videre til finalen som begynner torsdag.

I kveld skal semifinalen avgjøres. Først skal det spilles fire partier med hurtigsjakk. I de partiene får spillerne to poeng for seier og ett poeng for remis.

Deretter er det fire partier med lynsjakk. Der får spillerne ett poeng for seier og et halvt poeng for remis.

Dersom det står 12–12 etter de partiene, spilles det ett avgjørende parti med armageddon.

Slik ser tidsplanen ut: