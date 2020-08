Magnus Carlsen vant internett-turneringen «Legends of chess» etter seier to dager på rad i best av tre finalen mot rival Jan Nepomnjasjtsjij.

– Nå har han vunnet 19 kamper på rad mot verdenseliten. Han er så god at de andre ikke har sjans i det formatet han selv har funnet opp, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Sjakkeksperten er veldig imponert over det kompliserte spillet nordmannen har vist den siste tiden.

– Han velger krevende opplegg, da er det sjanse for at det kan komme en ulykke, men han gjør det gang på gang. Han er rett og slett dominerende.

Kan være mester de neste 20 årene

I det nye formatet spilles det fire kamper med hurtigsjakk, hvis det står likt blir det to runder med lynsjakk, dersom det fortsatt står likt avgjøres det hele med en runde armageddon. Sjakkeksperten gir Carlsen mye honnør for det nye formatet

– Det er imponerende at han er innovativ og fornyer sporten, sier Grønn.

Det nye formatet er noe Carlsen har snakket om lenge og han ønsker et lignende format i VM.

– Formatet favoriserer den beste på godt og vondt. Det blir en rettferdig vinner, og i dagens sjakk vil det alltid være Magnus. Da vil han kunne være mester de neste 10-20 årene, forteller Grønn.

Startet sterkt

Nordmannen tok en knusende seier i dagens første parti, mye takket være et tabbetrekk av russiske Nepomnjasjtsjij. Russeren gikk til angrep med sin bonde, men lot kongen bli veldig åpen. Det utnyttet nordmannen og presset Nepomnjasjtsjij som valgte å gi seg.

RIVAL: Jan Nepomnjasjtsjij er rangert som nummer fire i verden og har flere ganger slått Magnus Carlsen. Her avbildet fra VM i Fischersjakk i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Verre ble det i parti nummer to. Da havnet Carlsen under tidspress etter Nepomnjasjtsjij spilte offensivt. Men 29-åringen brukte tenkepausene godt og snudde partiet i sin favør. Det tok tid, men nordmannen dro i land en sliteseier og var da bare et parti unna å vinne hele finalen.

Carlsen var aldri truet i det som ble turneringens siste parti. Det ble remis og dermed vant nordmannen hele turneringen.

Neste turnering for Carlsen er «Grand Final» som starter førstkommende søndag.