Carlsen var på skuddhold etter to seirer og én remis på hurtigsjakk-VMs andre dag, men så gjorde han en kjempefeil. Det visste motstander Anand å utnytte seg av.

– Det var veldig unødvendig. Det var en detalj jeg hadde misset, erkjenner Carlsen overfor NRK etter tapet for Anand under dagens fjerde parti.

Sjakkesset slo imidlertid kraftig tilbake ved å knuse Jan Nepomnjasjtsji i det siste partiet. Carlsen ledet suverent, men inviterte Nepomnjasjtsji tilbake da han spilte nok et tabbetrekk.

Russeren, som så totalt sjokkert ut over nordmannens tabbetrekk, tok ikke imot gavepakken, og havnet til slutt i tidsnød. Dermed vant Carlsen, som nå står med sju poeng idet to av tre dager av mesterskapet er over.

– Det var pinlig, sier han ærlig rett etter seieren.

– Det var dumt å ødelegge et ganske bra parti på den måten, legger han til.

TABBETREKK ÉN: Her går det galt for nordmannen. Du trenger javascript for å se video. TABBETREKK ÉN: Her går det galt for nordmannen.

– Det var en kalddusj

Carlsen ligger nå ett poeng bak leder Vladimir Fedosejev, og han er helt klar på at poeng er virktigere enn prestasjon.

– Jeg hadde trodd jeg skulle få skikkelig godfølelse med en ren teknisk seier, og så overså jeg noe. Han hadde lite tid igjen, heldigvis. Det var en kalddusj, for å si det mildt. Men på dette tidspunktet i turneringen er kanskje resultatet viktigere, så jeg tar med meg det, forklarer 27-åringen.

Nå lever gullhåpet før siste dag av VM i hurtigsjakk. – Ett poeng er maks av hva jeg kan være bak for å ha en rimelig mulighet, men jeg kommer til å møte Fedosejev i morgen, så på en måte er det litt i mine hender fortsatt, sier Carlsen, og fortsetter:

– Men jeg vet jeg trenger en topp dag i morgen. Jeg må være bedre i morgen enn jeg har vært så langt.

Vladimir Fedosejev leder VM med åtte poeng. Hao Wang, Vishy Anand og Peter Svindler har 7,5 poeng, mens Carlsen og fem andre spillere har sju poeng.

Stilling etter dag to, VM i hurtigsjakk Ekspandér faktaboks Vladimir Fedosejev 8p Hao Wang 7,5p Vishy Anand 7,5p Peter Svindler 7,5p Levab Pantsulaia 7p Ivan Saric 7p Magnus Carlsen 7p Yangyi Yu 7p Rauf Mamedov 7p Eltaj Safarli 7p ... Johan-Sebastian Christiansen 5p

Remis mot Svidler

Tidligere på dagen vant det norske håpet over både Sergei Movsesian og Wang Yue, men han måtte ta til takke med remis mot russiske Peter Svidler.

– Jeg er på skuddhold nå. Det har tatt seg opp etter en veldig dårlig start, konstaterte han da.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mente at Carlsen burde være tilfreds med å ha spilt remis med svarte brikker mot Svidler.

– Med svarte brikker er dette et helt fint resultat. Her møter han en av de beste som ikke gjør noen feil, og da blir det en helt jevn stilling, oppsummerte Bae etter partiet.