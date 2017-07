Bullen fikk lukrativt tilbud av indisk bryteliga

– Jeg fikk tilbud to ganger, men det passet ikke å takke ja, sier Grace Bullen til NRK. Den ferske europamesteren er ettertraktet av ligaen.

Den indiske bryte-ligaen Pro Wrestling League (PWL) ble stiftet for to år siden, og hadde sin første sesong like før jul i 2015.

Før begge sesongene fikk Bullen tilbud fra ligaen. Begge gangene takket hun nei. Hun prioriterer utdanningen.

Nå skal hun studere og trene ved universitetet i Kentucky i USA, der de har et godt tilbud til brytere.

– Brytingens mesterliga

– Men jeg håper at jeg en dag kan takke ja til et tilbud fra ligaen i India. Det er nærmest for brytingens mesterliga å regne. Det er gode penger å hente der, og det er kamper mot de aller beste, sier Bullen.

PWL ble grunnlagt av den indiske forretningsmannen Kartikeya Sharma.

Ligaen består av seks lag som møtes alle mot alle. Det gir i alt 15 kamper i grunnspillet, fem for hvert lag. De fire beste går til semifinale, deretter er det finale.

Bullens trener Lotte Andersson sier at den indiske ligaen er den største for kvinner.

Se Grace Bullen trene tauklatring. Slik skal hun bli god til OL (artikkelen fortsetter under videoen):

Råsterk Du trenger javascript for å se video.

Enorm publikumsinteresse

– Kampene går i store haller, som er fullsatte med tusenvis av tilskuere. Og de blir vist for millioner av tv-seere, sier Andersson.

– Jeg har sett noen av kampene på tv, og det er helt enormt, sier Andersson.

De fleste utøverne er verdensstjerner, eller unge fremadstormende som ligaen regner med vil bli stjerner.

– Og Grace er nok en av de man regner med har både et potensial og et stort publikumstekke, sier treneren.

Hvert lag skal ha ni brytere, 5 menn og 4 kvinner. Håpet er å lokke til seg de store stjernene.

– Den største forskjellen fra «vanlig» bryting er at man stiller som et lag, forklarer Bullen.

Store penger

Ligaen har et premiebudsjett på over tre millioner dollar. Og «kjøpesummene» er også bra for å være bryting. Georgieren Vladimir Khintsjegasjvili kostet NCR Punjab Royals sju millioner kroner før forrige sesong.

Colors Delhi Sultans' Mariya Stadnik fra Aserbajdsjan er den dyreste kvinna i ligaen, og kostet 650.000 kroner – 4,7 millioner indiske rupier – på auksjonen. Hun har sølv og bronse fra VM.

Og det er flere:

Erica Wiebe, Canada–OL-gull i 2016 (610.000 kr)

Elitsa Yankova, Bulgaria–OL-bronse i 2016 (450.000 kr)

Jenny Fransson, Sverige–OL-bronse i 2016 og VM-gull i 2012 (350.000 kr)

Maria Mamasjuk, Hviterussland–OL-sølv i 2016, EM-gull i 2014 og EM-sølv i 2012 og 2014 (410.000 kr)

Marwa Amri, Tunisia, Tunisia–OL-bronse 2016 (360.000 kr)

Sofia Mattsson, Sverige–OL-bronse 2016, EM-gull 2016, VM-sølv 2013, 2014, 2014 (590.000 kr)

Men Bullen har så langt takket nei.

– Jeg sikter på OL 2020, og alt jeg gjør må passe inn i de planene. I første omgang skal jeg studere i Kentucky i USA, sier Bullen.

– Jeg er overbevist om at Grace vil få nye sjanser til å komme til den indiske ligaen, også etter OL i 2020, sier Andersson.