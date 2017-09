Det har vært et spesielt VM for de norske roerne på mange måter.

Mesterskapet arrangeres i området der orkanen Irama herjet. I tillegg ble de norske båtene en uke forsinket til USA.

Men mest eksotisk har nok besøkene av de mange alligatorene i området vært.

– Vi ble litt skeptisk da vi så at de svømte ute i banene. Det frister ikke å bade. Man holder litt ekstra hardt i årene, ler Brun.

– Det dukket opp en i banen i de innledende heatene. Man kan jo kalle det naturlig motivasjon, forteller han.

TØFF FINALE: Brun kjempet seg inn til VM-bronse i en svært jevn finale. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Savner makkeren

Det ble en svært jevn og spennende finale, der Brun var med i tetstriden fra start til mål.

Brun lå an til en sølvmedalje, men måtte gi den fra seg til Matthew Dunham fra New-Zealand som avsluttet svært sterkt de siste meterne.

Irske Paul O'Donovan var imidlertid for sterk for alle og sikret VM-gullet. Brun hadde cirka tre og et halvt sekund opp til vinneren av finalen ved målgang.

Bronsen er hans første mesterskapsmedalje individuelt etter hans tidligere makker Are Strandli valgte å ta pause.

– Jeg savner han på trening, jeg savner han i konkurranse og jeg savner han på hotellrommet. Jeg gleder meg veldig til han skal gjøre comeback nå, sier Brun til NRK.

– Nå føler jeg at har bevist at jeg kan ro fort alene. Da skal det bli gøy å ro lagbåt igjen.

– Husker ikke så mye

Brun, som representerer Bergens roklubb, sikret seg finalebillett med en råsterk avslutning i semifinalen. Men etter en utmattende semifinale ble det en tøff finale for nordmannen.

– Jeg husker egentlig ikke så mye av de siste 1000 meterne, i dag var det et skikkelig jobbeløp. Jeg prøvde bare å henge med, jeg er glad jeg kom meg i mål, sier han.

I helgen er det flere medaljemuligheter for de norske roerne. Olaf Tufte og Kjetil Borch ble nemlig klare for VM-finale i roing dobbeltsculler fredag. De ble nummer to i et jevnt semifinaleheat.

Polen var foran den norske båten i mål. Det skilte kun 1,2 sekunder mellom de fire første båtene.

– Det vi vil forbedre er det tekniske. Det fysiske kommer, vi kjenner en fin formoppgang nå, sier Borch.