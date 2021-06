– Yes! Kjempeartig. Det er det man ...

Så langt kom Line Kloster før stemmen brast. 31-åringen sto i butikken da NRK ringte og informerte om at Det internasjonale friidrettsforbundets kvalifiseringslister til OL i Tokyo er oppdatert etter at kvalifiseringsfristen gikk ut tirsdag.

På kvalifiseringslista for 400 meter hekk, står hennes navn nå på 39. plass. 40 får delta på øvelsen i OL.

Dermed tyder alt på at 55,58-løpet på Lillestrøm på kvalikens siste dag fører henne rett til Tokyo, forutsatt at Olympiatoppen velger å ta henne ut.

– Jeg er i sjokk, sier Kloster etter å ha fått summet seg litt.

– Målet i alle år

– Det er målet jeg har jobbet for i alle år. Det er OL som betyr noe. Det er det du husker fra du er liten, påpeker hun.

LØPER PÅ BISLETT: Line Kloster er en av to norske deltakere på 400 meter hekk på Bislett torsdag. Nå kan hun også bli med Amalie Iuel til OL. Foto: Lise Åserud / NTB

I bakgrunnen høres det at hun blir påmint om at hun må betale for varene før hun forlater butikken. Fort gjort å glemme når man akkurat har kvalifisert seg for OL.

Line Kloster har åtte NM-gull fra fire forskjellige øvelser. Hun har også deltatt i EM, men aldri et globalt mesterskap. Nærmest var hun i 2017, da hun var øverst på lista av dem som ikke kom med til VM i London.

Den gangen var det flere som trakk seg, slik at startfeltet ikke engang ble fylt opp.

– Det var ganske kjipt, erkjenner hun.

To muligheter for Jakob Ingebrigtsen

Akkurat den situasjonen kan stavhopperen Lene Retzius nå oppleve. Hun er nummer 33 på kvalifiseringslista. 32 kvinner får delta i stavkonkurransen i Tokyo.

De som var kvalifisert, men som ikke stiller opp i OL, skal nå ha sagt fra seg sine plasser i de aktuelle øvelsene. Flere norske utøvere har gjort det.

Jakob Ingebrigtsen har imidlertid valgt å beholde muligheten til å løpe både 1500 og 5000 meter.

Sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund understreker overfor NRK at Det internasjonale friidrettsforbundet foreløpig ikke har sendt ut bekreftede lister. Det betyr at det fortsatt kan komme strykninger – noe som da for eksempel kan komme Lene Retzius til gode.

Dette er de norske friidrettsutøverne som nå er formelt kvalifisert til OL i Tokyo:

Kvinner:

800 meter: Hedda Hynne

5000 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal

10.000 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal

400 meter hekk: Amalie Iuel og Line Kloster

(Grøvdal var også kvalifisert på 3000 meter hinder, men sa fra seg plassen)

Menn:

1500 meter: Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen

5000 meter: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås

Maraton: Sondre Nordstad Moen

400 meter hekk: Karsten Warholm

Stavsprang: Sondre Guttormsen

Diskos: Ola Stunes Isene

Slegge: Eivind Henriksen

50 km kappgang: Håvard Haukenes

10-kamp: Martin Roe

Warholm var også kvalifisert på 400 meter, men har sagt fra seg plassen. Det samme gjelder Filip og Henrik Ingebrigtsen på 5000 meter og Sondre Nordstad Moen på 10.000 meter.

Narve Gilje Nordås, Martin Roe og Line Kloster er ikke formelt tatt ut til OL av Olympiatoppen.