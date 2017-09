Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Brann gikk fra fire strake seire til tap for Vålerenga forrige helg. I Bergen røk laget på sitt andre strake tap fredag da Kristiansund slo hjemmelaget hele 4–0.

En svært skuffet Azar Karadas ba etter kampen om unnskyldning til Brann-fansen.

– Jeg må bare beklage til alle som er glad i Brann. Vi ønsker ikke å fremstå som dette. Det beklager jeg på det sterkeste. Det er langt unna det nivået vi ønsker å prestere på. Jeg som kaptein for dagen og midtstopper tar en stor del av ansvaret, sier han til NRK.

SKUFFET KARADAS: – Jeg må bare beklage.

– Ikke godt nok

Brann måtte gjøre solide rokeringer i forsvaret mot Kristiansund, og det tok ikke lang tid før det nykomponerte forsvaret slo sprekker.

Tre av fire faste mann i forsvarsrekka var ute i form av Ruben Kristiansen, Vito Wormgoor og Bismar Acosta.

– Det er ikke godt nok, vi slipper inn enkle mål. De vinner fortjent. Det var en dårlig dag på jobben for oss, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Tidlig scoring

Brann fikk sin første kalddusj allerede etter fire minutter da Benjamin Stokke førte bortelaget i ledelsen. Spissen snek seg inn i 16-meteren og alene med keeper satte han ballen i det lengste hjørnet.

Så, like før pause, økte Torgil Øwre Gjertsen til 2–0 etter at keeper Piotr Leciejewski måtte gi retur på et skudd fra Daouda Bamba.

Brann skapte lite foran målet til Kristiansund, mens de blåkledde hadde de største sjansene. Dette fortsatte også i 2. omgang.

JUBEL: Torgil Øwre Gjertsen blir gratulert etter sin andre scoring. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Møter Molde og RBK

Etter 66 minutter var det Benjamin Stokke som økte ledelsen til 3–0 med et skudd fra 20 meter. Ikke lenger etter var Torgil Øwre Gjertsen foran Brann-målet igjen og satt inn sitt andre mål for kvelden.

Da gikk luften ut av hjemmelaget.

– Vi leverer en ny kanonmatch defensivt i dag, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Max.

– Det er litt surrealistisk akkurat nå, sier målscorer Gjertsen.

– Men vi er i god form. Det er deilig, legger han til.

– Det er helt utrolig å gå fra 1. divisjon til å slå Brann 4-0 her, sier Benjamin Stokke.

Brann ligger nå på 3.-plass i Eliteserien etter fredagens tap, men med en kamp mer spilt. I de neste rundene får bergenserne tøff motstand i medaljestriden.

Da møter Brann først Molde borte før de spiller mot Rosenborg på hjemmebane.

Kristiansund er på 10.-plass med 29 poeng.