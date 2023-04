Brann er nemlig klare for cupfinalen på Ullevaal stadion 20. mai, etter å ha vært det klart beste laget på den utskjelte Nadderud-matta, som var omtalt som en potetåker før semifinalekampen.

– Det er sånne øyeblikk man holder på med dette for. Det er enormt stort, sier målscorer Aune Heggebø til NRK mens lagkamerater og tusenvis av Brann-supportere feirer rundt ham.

– Det er fantastisk å gi Bergen og Brann muligheten til å reise til Oslo for å farge byen rød, det er en drøm som går i oppfyllelse. Nå skal vi fylle hele hovedstaden. Å spille cupfinale med Brann, det blir ikke større enn det i Norge, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen, som føler det siste året har vært en smått surrealistisk reise.

– Det var kaos

Cupen startet nemlig i fjor, da Brann ikke spilte i øverste divisjon. Og titler var ikke tema.

– Da vi begynte sesongen i fjor, trodde vi kanskje at vi skulle rykke ned nesten, for det var helt kaos, og nå er vi i cupfinalen Det er rett og slett stort, sier kapteinen.

20 minutter var spilt da Mathias Knutsen Rasmussen la et utoverskrudd innlegg fra høyre. Ballen snek seg over to lugger inne i feltet og havnet hos Heggebø på lengste stolpe. Han strakk ut venstrebeinet og pirket inn 1–0 til Brann.

– Et deilig mål, fastslår målscoreren.

Se 1-0-målet her:

– Tør spille

Rett før pause kunne bergenserne langt på vei ha punktert kampen, men misbrukte to store sjanser.

– God førsteomgang fra vår side. Vi tør å spille. Ja, matten er som den er, men vi trodde det gikk an å spille litt, og det har vi vist, så nå må vi fortsette med det og gå for flere mål, sa Branns assistenttrener Erik Huseklepp etter de første 45 minuttene.

Branns førsteomgang ble også hyllet av Stabæks tidligere suksesstrener Jan Jönsson.

– Jeg syntes jeg hørte en spiller si at banen ikke var så dårlig, men mange lag ville blitt veldig skremt. Hvor mye tør du å spille? Brann har gjort det veldig bra, for de tør, uten å være dumdristige, sa svensken.

Brann beholdt initiativet i starten av andre omgang, og det gikk ikke lenge før Lars Bohinen tok grep. Etter 55 minutter gjorde Stabæk-treneren to bytter.

Blodig Bakenga

En av dem som kom inn, var spissveteranen Mushaga Bakenga. Bare ti minutter senere gikk Bakenga ned for telling etter å ha blitt truffet i ansiktet av en Brann-albue.

Til tross for at det så ut som et uhell, fosset blodet fra nesen, en blødning som måtte stoppes for at trønderen skulle kunne spille videre.

Mens Bakenga ble behandlet på sidelinja og Stabæk var en mann i manko ute på banen, slo Brann til igjen. I det 59. minutt satte cupen stoppscorer Bård Finne inn 2-0, etter å ha blitt spilt fri av Svenn Crone.

Se 2-0-målet her:

– Jeg har så tjukk nese som det aldri er noe trøbbel med, men i dag fikk Heggebø skikkelig knekk på den, det var ikke bra, sier Bakenga til NRK, og hevder han aldri før har blødd neseblod.

– Jeg har kjempet mye og hatt hjernerystelse på hjernerystelse, men aldri neseblod, så det var et sjokk da jeg kjente at det rant nedover, men da har jeg en ny fortelling til barnebarna, sier han.

– Elendig

Bakenga kom seg tilbake på banen, og etter 79 minutter fikk den plastrede innbytter en alle tiders sjanse da han ble spilt igjennom i bakrom. Men dessverre for Stabæk, klarte han ikke å overliste Mathias Lønne Dyngeland i Brann-målet, som reddet strålende med sin venstre arm.

I sluttminuttene ble det ampert begge veier, men flere mål ble det ikke.

– Elendig dag, elendig innhopp og elendig kamp, men heldigvis har man alltid nye kamper å se fram til, sier Mushaga Bakenga.

Brann har vunnet cupen seks ganger, sist i 2014. 20. mai kan bergenserne ta sin sjuende NM-tittel. Finalemotstander blir Lillestrøm eller Bodø/Glimt.