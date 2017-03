– Det er litt ubeskrivelig. Jeg har slitt, men jeg synes jeg har vært ganske bra. Det var siste mulighet, og det er ekstremt deilig når det er OL i denne øvelsen neste år. Jeg beholder jobben i ett år til, sier Eirik Brandsdal etter at han endelig kunne klatre tilbake på toppen av en pall i verdenscupen.

30-åringen har hatt en tung sesong, og ble ikke funnet god nok for VM-troppen da sprinten i Lahti skulle gå i fristil.

Men i Drammen i første renn etter VM var det klassisk som sto på programmet, og der var ingen sterkere enn Brandsdal.

Fryktet for landslagsplassen

Sist gang han vant et verdenscuprenn var i Drammen for to år siden. Denne sesongen har han ikke vært i en finale, før onsdag. Det har gjort ham nervøs med tanke på OL om et år.

– Jeg må innrømme at jeg har tenkt litt på landslagsplassen. Det er mange unge som kommer og banker på, og slik jeg har prestert hittil i år føler jeg meg ikke selvskreven, sier han.

VANT: Eirik Brandsdal staket fra sin 10 år yngre konkurrent i Drammen.

Tøff kamp fra Klæbo

Selv om det ikke ble VM på Brandsdal, forteller han at han ikke er bitter.

– Jeg har forsont meg med at jeg ikke var god nok i skøytesprint i år, så jeg har sittet i sofaen, forteller han.

Fra sofaen hjemme fikk han se 20 år gamle Johannes Høsflot Klæbo parkere motstanderne i lagsprinten med sitt etter hvert beryktede «Klæbo-rykk».

I Drammen fikk han oppleve det på nært hold.

For Klæbo var sterk hele veien, og parkerte alle i semifinalen. I finalen ble det en durabelig duell mellom 20-åringen Klæbo og 30-åringen Brandsdal, mens Sergej Ustjugov, Petter Northug, Pål Golberg og Sondre Turvoll Fossli var sjanseløse.

Aldri vært så støl før

Klæbo tok tidlig føringen, men Brandsdal hengte seg på. Og på de siste meterne staket 30-åringen inn til seier. Det holdt til seier, men det kostet.

– Klæbo driver med noe annet enn oss, så jeg tenkte det kom til å bli tøft å henge på. Jeg tror aldri jeg har vært så stiv på et oppløp før, sier vinneren.

– Eirik var sterk og jeg synes virkelig han fortjente å få denne seieren, sier Klæbo om Brandsdal.