Bradley til NRK: – Jeg elsket tiden min i Norge

Tirsdag kveld fikk Bradley sparken i Swansea. Umiddelbart er den amerikanske treneren lansert som Per-Mathias Høgmos etterfølger.

Amerikaneren imponerte stort da han ledet Stabæk i to sesonger mellom 2014 og 2015.

Bob Bradley Ekspandér faktaboks Navn: Robert Bradley

Alder: 58 (3. mars 1958)

Nasjonalitet: Amerikansk

Yrke: Fotballtrener

Tidligere klubber: Swansea, Le Havre, Stabæk, Egypt og USA samt en rekke amerikanske klubblag.

Far til Toronto-spilleren Michael Bradley. Kilde: NTB/NRK

– For tidlig å kommentere

En retur til Norge vil ikke amerikaneren utelukke, men han ønsker ikke å kommentere hvorvidt han ønsker den ledige jobben som norsk landslagssjef.

– Jeg elsket tiden min i Norge, men jeg føler det er for tidlig å kommentere noe i «hva er neste»-kategorien, skriver Bob Bradley i en kort uttalelse til NRK.

Til VG uttalte amerikanerens agent at treneren vil snakke med Norges Fotballforbund om de tar kontakt.

– Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, sa Waxmann til VG.

– Ekstremt tydelig

NRKs fotballekspert Karl Petter Løken mener amerikaneren er en god mann for Norge.

– Han er en veldig god kandidat. Det er det ingen tvil om. Han kjenner norsk fotball og er en tøffing, sier Løken om Bradley.

Særlig en ting gjør at «Byggmester Bob» passer i sjefsstolen på Ullevaal stadion, mener Løken.

– Han er utrolig opptatt av detaljer og ekstremt tydelig. Der var Per-Mathias Høgmo mer rundere og opptatt av prosesser og slikt som ikke selger. Bradley er veldig dedikert og tydelig på det han vil.

Tok bronse med Stabæk og kåret til årets trener

Amerikaneren har tidligere ledet landslag som USA og Egypt før han i 2014 tok over Stabæk. I den første sesongen ledet han det nyopprykkede laget til en 9. plass.

ÅRETS TRENER: Bob Bradley ble kåret til årets trener i 2015 i eliteserien. Her står han med det synlige beviset på nettopp det. Foto: Harald Kroghtoft

Året etter ble det et imponerende tredjeplass i eliteserien. Bradley ble da kåret til årets trener foran Kåre Ingebrigtsen.

2015-sesongen tok han over franske Le Havre før han denne høsten ble manager i Swansea. Det ble kun to seiere under amerikanerens ledelse og etter 1-4-tapet mot West Ham hjemme var det slutt.

Verken toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Nils Johan Semb, eller fotballpresident Terje Svendsen har besvart NRKs henvendelser onsdag