– Det føles veldig bra. Og en smule uvirkelig. I februar holdt jeg foredrag i Trondheim for alle kjøpmennene i Bunnpris-kjeden. Da kom jeg opp på scenen på krykker, og fortalte at jeg hadde mål om VM-gull, selv om det ikke så sånn ut da. Det var et hårete mål, sier Borch til NTB.

Borch, som er regjerende europamester, har hatt en lang og smertefull vei tilbake etter skadeopphold i vinter.

Derfor smakte dette VM-gullet ekstra godt.

Den tsjekkiske veteranen Ondrej Synek ga nordmannen hardest konkurranse, men også han var klart slått på målstreken.

– En av legendene

Nå har Borch VM-gull i både singelsculler og dobbeltsculler (2013). Samtidig er Borch regjerende europamester.

– Det er en utrolig prestasjon. Det er på høyde med de andre store, fra (Olaf) Tufte, til Synek, til (Robert) Manson, til (Mahé) Drysdale. Alle er legender. Nå er Borch en av dem, sier NRK-ekspert og tidligere verdensmester Lars Bjønnes.

Borch ble klokket inn til den sterke tiden 6.38,31, mens Synek fikk opp 6.39,92.

BLE SLÅTT: Storfavoritten Ondrej Synek. Foto: Andre Penner / Ap

Litauiske Griskonis Mindaugas tok bronsemedaljen.

28 år gamle Borch var en klar gullkandidat etter å ha tatt seg til søndagens A-finale på enkleste vis. I semifinalen vant han komfortabelt, og Horten-roeren ledet ved samtlige passeringspunkter fra start til mål – også i finalen.

Måtte ro «på et nytt nivå»

Likevel skulle det noe helt spesielt til for å slå Synek.

Tsjekkeren har vært nærmest utilnærmelig de siste årene, og landslagssjef Johan Flodin uttalte på forhånd at Borch måtte ro «helt perfekt».

– Kjetil må opp på et nytt nivå. Han har vist at han kan øke nivået fra løp til løp her nede, men han må klare noe han aldri har klart tidligere, sa Flodin.

VM-gullet var Borchs andre i karrieren. Under VM i Sør-Korea i 2013 tok han gull i dobbeltsculler sammen med Nils Jakob Hoff.

Nå blir OL i Tokyo om to år det store målet.

– Kapasitetsmessig har han alltid vært der oppe, men han har utviklet seg veldig teknisk. Han kan dominere frem til OL, hvor det blir veldig spennende. Når han gjør det så bra etter skaden, så får han en trygghet i singel frem mot OL, sier Bjønnes.