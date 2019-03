Bommet i forfjamselse over den italienske stjernens superserier

– Det var sjokkerende, sier gullvinner Marte Olsbu Røiseland.

Hun gikk Norges første etappe på mixed stafetten. Det gjorde også italienske Lisa Vittozzi. Det er henne så mange omtaler som «sjokkerende». Eller nærmere bestemt skytingen hennes.

– Se her da. Italia er ferdig allerede, sa kommentator Andreas Stabrun Smith etter Vittozzis liggende skyting.

For den var så rask at TV-produsenten ikke engang rakk å plukke opp bildene før hun var ferdig. Kun 19,8 sekunder tok det å plaffe ned de fem blinkene.

SOLID: Lisa Vittozzi ved siden av Marte Olsbu Røiseland på første etappe. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Bommet i forfjamselse

Røiseland måtte bruke ett ekstraskudd, men gikk så raskt i sporet at de to kom ganske likt inn til stående skyting.

– Men før jeg var kommet ned i stilling, så var hun allerede ute av matta. Jeg ble litt psyket ut der og bommet nesten på det første skuddet i ren forfjamselse. Heldigvis klarte jeg å ta meg sammen, forteller Røiseland og flirer.

Vittozzi brukte 19,9 sekunder på siste skyting. Ingen andre utøvere var like raske, og superlativene er mange.

– Det er maskinmessig! uttalte Stabrun Smith.

RETT NED: Også på stående ble det fullt hus for Lisa Vittozzi.

– Hun er verdens beste førsteetappeløper uansett kjønn. Fullt hus og raskest av alle gang på gang, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det er klasse over det. Skikkelig imponerende at hun tør å gyve løs på VM sånn her. Det var et skremmeskudd, mener Tiril Eckhoff.

Aldri raskere

Vittozzi leder verdenscupen, mye på grunn av hennes imponerende treffprosent på 92. Hun var naturlig nok godt fornøyd med egen innsats.

– Jeg tror aldri jeg har skutt raskere i konkurranse. Jeg prøvde å skyte så fort jeg kunne for å kunne gi Dorothea (Wierer) som kom etter meg en fordel, og det gikk bra. Jeg prøver å være fokusert og blir aldri nervøs, for jeg vet at jeg kan treffe blinken, sier Vittozzi til NRK.

– Det var helt utrolig. Så raskt og treffsikkert, og hun gikk bra i sporet også, roser Wierer.

Hun ble sendt ut først på sin andre etappe, men Italia ble til slutt nummer tre. Fredag er hun en av storfavorittene på kvinnenes sprint.

– Jeg vet ikke om hun gambler litt fordi hun vet hun har tre ekstraskudd, så det blir spennende å se om hun holder det tempoet på sprinten. Da blir hun en veldig sterk konkurrent, understreker Røiseland.