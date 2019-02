Bolsjunov kritisk til Røthe og Sundby: Beskylder dem for dårlig sportsånd

Etter at russeren gikk inn til sølv på 30 kilometeren var Bolsjunov skuffet over at det bare ble sølv, bak Røthe og foran Sundby.

Han benyttet anledningen i pressesonen til å kritisere nordmennene. For russeren dro den fem-seks mann store tetgruppen omtrent hele den 15 kilometer lange fristilsdelen for å holde forfølgerne på avstand.

– Jeg er skuffet

Det gjorde verken Sundby eller Røthe.

– Selvfølgelig er jeg skuffet over at de ikke hjalp noe i løpet eller mot slutten. Noen ganger spurte jeg dem om å komme frem og da slapp de seg bak for å vise at de ikke ville, sier Bolsjunov via sin tolk.

Saken fortsetter under bildet.

PALLEN: Aleksandr Bolsjunov (venstre), Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby her fotografert like etter løpet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg dro i nesten fire eller fem runder og jeg ledet. De skrudde på gassen og begynte å jobbe kun mot slutten. Det er ikke bra, og det er jeg skuffet over, sier han.

Bolsjunov fikk deretter spørsmål om det var dårlig sportsånd fra nordmennene.

– Ja, det er ikke bra å holde på sånn. Jeg er skuffet over de norske.

Treneren er uenig

Eirik Myhr Nossum var naturligvis strålende fornøyd med både gull og bronse på den aller første distansen i VM. Allroundtreneren fikk spørsmål om hva han tenker om Bolsjunovs utspill.

– Vi hadde lyst på det gullet, vi. Så derfor gjorde vi ikke det, sier han og smiler, mens han lar setningen henge i luften.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum (venstre) omfavner Sjur Røthe etter gull-løpet lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller deretter at det var en ordre de norske gutta fikk. At de skulle se an løpet litt, se an farten og la andre jobbe.

– Selv om det ikke er like enkelt det heller. For vi ville jo ikke invitere andre tilbake i spillet heller. Men jeg sa vel halvveis på skøytedelen at det var «game on». Da er det opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om de fikk den beskjeden, men de er såpass rutinerte de karene der at de tar taktiske vurderinger underveis selv, sier Nossum.

– Så Bolsjunov har ingen grunn til å være sinna, fikk Nossum spørsmål om.

– Nei. Det mener i hvert fall jeg. Det er fritt valg.

Gullvinner Sjur Røthe mottok hyllest overalt for sin prestasjon lørdag, men tar seg ikke nær av kritikken fra hans russiske rival.

– Jeg følte jeg hadde såpass bra avslutning at jeg ikke turte å gjøre det på noen annen måte, sier han til NRK.

– Han gjorde en manns jobb

Martin Johnsrud Sundby legger ikke skjul på at hans strategi var å ligge foran og spare seg. Når han blir konfrontert med at Bolsjunov mente det var dårlig sportsånd, svarer Sundby slik:

BRONSEVINNER: Martin Johnsrud Sundby, her fra blomsterseremonien i målområdet på langrennsstadion i Seefeld. Foto: BARBARA GINDL / AFP

– Jeg var foran, viste meg og gjorde en jobb på klassiskdelen. Jeg tenker at man har ulike strategier. Jeg tipper han forsøkte å vinne skirennet han også, sier bronsevinneren.

Sundby ble også spurt om ikke han, som tidligere har vært kritisk til såkalte «gratispassasjerer», eller løpere som bare forsøker å henge på, skjønner Bolsjunovs skuffelse.

– Jo. Han prøvde å vinne og vi prøvde å vinne. Han gjorde en manns jobb i dag og fikk jo også god hjelp på klassisken. Jeg er engstelig for hva han skal finne på på onsdag, sier Sundby.