Boasson Hagen spurtet inn til seier

Boasson Hagen spurtet inn til etappeseier foran nederlandske Lars Bomm, som vant den 2. etappen foran nettopp Boasson Hagen.

– Klart at det var ekstra deilig å slå Lars Boom, sa Boasson Hagen til TV 2.

En rasende Boasson Hagen mente at Boom drev med skittent spill mot slutten av torsdagens etappe. 30-åringen mente at Boom forsøkte å presse de andre ut av løypa.

– En hard kamp

Det var hans første etappeseier i rittet. Han var nummer tre i sammendraget etter at han spurtet inn til 2. plass torsdag.

– Det var en hard kamp, og heldigvis klarte jeg det akkurat, sier en fornøyd etappevinner til om innspurten.

– Det var en teknisk finale, men heldigvis klarte vi det, sier han.

Boasson Hagen spurtslo Lars Boom og August Jensen på de siste meterne.

Unggutt imponerer

Seieren til Boasson Hagen gjør at nordmannen er nummer to i sammendraget foran de to avsluttende etappene.

Han har 21 sekunder opp til ledende Dries Van Gestel. Belgieren Van Gestel vant åpningsetappen.

– Kanskje kan jeg klatre opp på toppen av pallen etter hvert, sier han til NRK.

Unggutten August Jensen fortsetter å imponere i årets utgave av Tour des Fjords.

Fredag ble det 3.-plass i spurten, og i sammendraget er Jensen nummer fire med Lars Boom på plassen bak.

Lørdagens etappe er 162 kilometer lang med start i Stavanger og mål i Sandnes. Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag.