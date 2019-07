Boasson Hagen satset alt – men så sviktet kreftene

– Det var en utrolig tøff dag i går. Det er lenge siden jeg har følt meg så sliten som jeg følte meg i går kveld, sa Edvald Boasson Hagen til NRK før etappen.



På selveste nasjonaldagen til Frankrike, skulle nordmannen med tre etappeseire i Tour de France lenge være med. Han satt i et brudd som holdt hele veien inn. Men det ble for tungt for Boasson Hagen også i dag, som falt fra rett før den siste kategoriserte stigningen.

– Jeg var ikke sterk nok. Det gikk ikke, men jeg var nå i brudd, sa nordmannen til TV 2 etter rittet.

Sør-afrikanske Daryl Impey stakk av med seieren. Hans første etappeseier i rittet. Julian Alaphilippe beholder den gule trøyen, 23 sekunder foran Giulio Ciccone i sammendraget.

Boasson Hagen stivnet virkelig til og kom i mål over syv minutter bak Impey.

Vant innlagt spurt

Nordmannen var pigg i starten av dagens etappe fra Saint-Étienne til Brioude.

– Jeg skal prøve å være med fra start og gå i brudd, sa Boasson Hagen.

Og det klarte han. For tidlig i dagens 170.5 kilometer lange etappe, satt Edvald Boasson Hagen i brudd med 13 andre ryttere.

Med 133 kilometer igjen, passerte bruddet etappens eneste førstekategoriserte stigning opp Mur D'Aurec-Sur-Loire. Der var luken hele syv og et halvt minutt ned til hovedfeltet.

I BRUDD: Edvald Boasson Hagen var tidlig med i bruddet som viste seg å sykle alene helt inn til mål. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Etter dette økte bare bruddet forspranget ned til hovedfeltet.

Ved etappens innlagte spurt, nesten halvveis ut i etappen, var nordmannen nok en gang påskrudd i bruddet. Dimension Data-syklisten vant spurten og tok med seg 20 spurtpoeng.

Opp den andre kategoriserte stigningen klarte heller ikke hovedfeltet å ta innpå. Da var det så å si klart at dagens vinner skulle befinne seg i bruddet.

Falt bak

Men med ca. 40 kilometer igjen, så dro Jasper Stuyven, Iván García Cortina og Tiesj Benoot til i bruddet.

– Bekymringsverdig for Boasson Hagen, sa NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg da.

Men nordmannen klarte å komme seg tilbake til bruddet. I mellomtiden hadde allikevel Lukas Pöstlberger dratt fra bruddet og fikk en luke på over halvminuttet.

KUNNE JUBLE: Tiesj Benoot tok sin første etappeseier i Tour de France. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Og etter dette falt Boasson Hagen lengre og lenger bak. Mens deler av bruddet tok igjen Pöstlberger, var rudsbygdingen halvminuttet bak før den siste kategoriserte stigningen 13 kilometer fra mål.



På toppen av den siste stigningen var Boasson Hagen ferdig. Ett minutt bak sørafrikanske Daryl Impey og belgiske Tiesj Benoot i tet. I spurten ble Impey for sterk for belgieren og tok seieren på Bastilledagen i Brioude.