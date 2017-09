Boasson Hagen glad for laginnsatsen

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et sølv. Det var gøy at vi kjørte så bra som et lag, sier Edvald Boasson Hagen til NRK etter at rudsbygdingen kom til mål. Rudsbygdingen fikk det tøft i Laksebakken og måtte slippe teten.