– Jeg følte meg superlett. Det er ett av mine beste løp, sier Johannes Thingnes Bø til NRK etter VM-gullet på fellesstarten i skiskyting.

Med fire fulle hus var det egentlig aldri noe særlig tvil om hvem som skulle vinne fellesstarten i VM i skiskyting.

Siste runde ble en ren parademarsj for Thingnes Bø. Like bra gikk det ikke for storebror Tarjei.

Knust etter fjerdeplass

Tarjei Bø kjempet nemlig lenge om bronsemedaljen, men i spurten måtte nordmannen se seg slått av franske Emilien Jacquelin. Han endte dermed som nummer fire. Også sølvet ble fransk og gikk til Quentin Fillon Maillet.

I målområdet ble storebror Bø sittende og holde seg for ansiktet og tørke tårer.

– Det er en jubeldag når han (Johannes Thingnes Bø) vinner gull, men personlig var det et nederlag å bli nummer fire. Jeg gjør et bra løp, men skulle gjerne klatret en plass til der, sier Bø til NRK etter løpet.

Ut etter siste skyting var Tarjei Bø nummer fire, syv sekunder bak franskmannen. Bø hentet inn Jaquelin, men i spurten hadde han ikke mer å gå med.

– Fjerdeplasser er jo det verste som kan skje. Det er mange som snakker om gode prestasjoner, og det er jo det. Men det er medaljer jeg liker og alle trakter etter i mesterskap. Og når du står der uten individuelle medaljer, og det er snakk om marginer, så er det litt tøft, sier Tarjei Bø.

– Klarer du å feire nå?

– Det vet jeg ikke helt, egentlig. Jeg må klare å feire Johannes og Marte litt, men mest av alt har jeg bare lyst til å koble ut litt.

Gullvinner Johannes sier brorens fjerdeplass er et skår i gleden.

MEDALJEFANGST: Johannes Thingnes Bø endte med seks medaljer i VM: Tre gull og tre sølv. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er synd for familiehjertet å se at Tarjei går inn på fjerdeplass og går glipp av medaljen. Vi ser hvor mye det betyr for han, så da legger det en liten demper for meg i målområdet, selv om jeg er veldig glad, sier Thingnes Bø til NRK etter løpet.

Se video av Tarjei Bø i målområdet øverst i saken.

– Ett av de beste mesterskapene noensinne

Også landslagstrener Siegfried Mazet måtte tørke tårer etter at Bø-brødrene var i mål.

– Om vi ser tilbake på hele uken, med laget, jentelaget, Marte og gutta. Det har vært så intensivt. Nå er det siste rennet, og vi avsluttet på denne måten. Dette vil for alltid, for alltid, bli stående som ett av de beste verdensmesterskapene noensinne, sier Mazet.

– Hvorfor?

– Det er så mye følelser. I går var vi ikke så fornøyde. Gutta tok det så bra, forsøkte å være de beste. Når man er trener, og vi jobber så hardt for å klare det, så er det så godt når man lykkes.

Norge klarte målet sitt og ble VMs beste nasjon med sine seks gull.