– Uffa meg, han sprekker! Alle de som kommer inn bak her nå har muligheten til seier, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da Tarjei Bø røk på tre bom på siste skyting.

– Det var en totalsprekk! konkluderte Ola Lunde.

Naturligvis harde ord etter et løp som så ut til å bli perfekt - helt frem til siste skyting. Men Tarjei Bø var langt mer nådeløs med seg selv.

– Det var dårlig. Jeg skulle tro jeg aldri hadde gjort det før. Det er så… Hva er det motsatte av barneskirenn? Det var så flaut og helt elendig. Det er bare å være selvkritisk. Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, innledet Tarjei Bø overfor NRK og fortsatte:

– Nå har jeg litt marginer imot her. Jeg kunne klart meg med to bom, men så blir det tre. Det er nesten parodisk at jeg ikke klarer å minimere tapet bedre enn jeg gjorde, mener han.

- Huff a meg, han sprekker! Du trenger javascript for å se video.

Sturla Holm Lægreid grep muligheten da Bø feilet. Han fylte på siste skyting og med 19 treff totalt sett gikk han først ut i løypa på sisterunden. Svenske Jesper Nelin kom jagende bak, men klarte aldri å hente nordmannen.

– Jeg har ikke ord. Det er ufattelig at han skal være så stødig, sa en stolt mormor Berit etter barnebarnets seier.

Dermed ble det en jubeldag for Lægreid, som kunne ta imot brølet fra publikum inne på stadion. Tarjei Bø jakter lillebror Johannes i verdenscupen og kunne tatt et stort jafs med seier lørdag – for det gikk langt ifra Thingnes Bøs vei på hjemmebane.

Se Lægreids oppløp her:

- For en skiskyter han er Du trenger javascript for å se video.

Marerittstart for Thingnes Bø

Thingnes Bø var offensiv fra start og kom først inn til første skyting. Der gikk det ordentlig skeis for seiersmaskinen fra Stryn.

– Det var en helt elendig serie av Johannes Thingnes Bø. Det er sjelden å se noe så dårlig som den serien der, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Han hadde akkurat sett Thingnes Bø bomme tre ganger på første liggende skyting.

– Sjelden jeg ser en så dårlig serie fra ham. Dårligste jeg har sett av ham i år, fortsatte Lunde.

– Det er fristende å si at løpet er ødelagt, men det skal vi ikke si om han. Han har fått til de merkeligste ting før, supplerte kommentator Jann Post.

TIDLIG SPREKK: Johannes Thingnes Bø. Foto: NTB

Ødela vimplene?

Ekspertene spekulerte i om det heftige regnværet i Holmenkollen kunne ha satt skiskytterne ut av spill.

De bruker vimpler på stadion til å sjekke hvor godt det blåser inne på standplass før de skal skyte.

– Det har regnet godt her. Jeg vet ikke hva du tenker om det Ola, at det blåser mer enn det ser ut som? lurte NRKs ekspert Marte Olsbu Røiseland.

– Det bør de ta høyde for. De bør skifte rett før innskyting, de fikk nye vimpler inn her da. Jeg synes det er veldig lite løft i de vimplene, svarte Lunde.

Thingnes Bø fikk en ny bom på tredje skyting og på fjerde skyting fulgte Tarjei Bø i hans fotspor. Med tre bom på siste skyting, raknet alt for 35-åringen som brått måtte se langt etter seieren.

Verst gikk det for Vebjørn Sørum. Han bommet, bommet og bommet – og endte til slutt nest sist, på 29. plass.