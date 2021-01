Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Johannes Høsflot Klæbo vant oppskriftsmessig søndagens klassiske sprint i Falun, etter at hovedutfordrer Erik Valnes falt på oppløpet.

Men det ble en ny dramatisk dag i Falun, og en svært hektisk dag for juryen. Den største diskusjonen handlet om hvorvidt Linn Svahn burde vært plassert sist i sitt kvartfinaleheat. Det ble hun ikke, og i stedet vant hun kvinnenes renn.

Deplassert ble derimot Håvard Solås Taugbøl etter herrenes semifinale. Det skjedde etter at han foretok et sporbytte som gjorde at finske Lauri Vuorinen falt.

– Ble en følgefeil

Men etter at juryen hadde sett på bildene igjen, konstaterte de at Taugbøls ulovlige manøver ble tvunget fram av et ulovlig sporbytte av svenske Johan Häggström.

– For min del var det veldig kaotisk. Det første som slo meg var at jeg skulle bli disket. Jeg visste at den var på kanten, samtidig som jeg måtte skifte spor fordi svensken holdt på å kjøre i meg. Det ble en følgefeil, sier Taugbøl til NRK om situasjonen.

– Men du visste ikke selv at du først ble deplassert?

– Jeg visste ikke hvordan rekkefølgen der var nei. Jeg følte i utgangspunktet at jeg burde bli deplasser, så jeg hadde maks tur. Men min versjon var at jeg ble tvunget til å bytte spor, sier Taugbøl.

Hektisk for juryen

I juryrommet hadde de mye å stri med i løpet av dagen. Det var grunnen til at det ble litt frem og tilbake rundt situasjonen med Taugbøl og svenske Häggström.

– Det er et tett program på sprint, så vi måtte ta en rask avgjørelse. Men vi fikk sjansen til å se det på nytt, og da så vi situasjonen med den svenske utøveren (Häggström). Vi fikk analysert hele situasjonen bedre og hadde en samtale i juryen, forklarer renndirektør Pierre Mignerey til NRK.

Avgjørelsen ble reversert og Taugbøl slapp unna straff.

– Man kan så klart si at det er feil å forandre på en avgjørelse, men det viktigste er at det blir riktig. Så jeg har ingen problem med at vi forandret på den, sier Mignerey.

Dermed ble i stedet Häggström plassert sist, og Taugbøl gikk til finale som såkalt «lucky loser».

– Barndomsdrøm

Den muligheten tok han optimalt vare på, og staket inn til en tredjeplass. Dette var Taugbøls første pallplassering i klassisk sprint, og med det feide han all tvil til side om plassen på VM-laget.

– Finalen var tøff. Det var en gammel russer som viste storform igjen, og satte bra fart i starten her. Så det ble bra strekk der, så har jeg tur med at Erik faller på oppløpet. Jeg var pinne stiv, men jeg hadde veldig lyst på den pallplassen, så jeg er glad jeg klarte det, sier Taugbøl, og sikter til at Sergej Ustjugov dro til fra start i finalen.

– Nå er du udiskutabelt inne på VM-laget. Er det en guttedrøm?

– Selvfølgelig. Det er veldig stas. Jeg har hatt en barndomsdrøm lenge om å være med i et mesterskap. Så å få lov til å være med å representere Norge er veldig stort. Jeg skal prøve å nyte det selv om det blir litt nerver.

Svenske Oskar Svensson ble nummer to i rennet.

KJEDEREAKSJON: Juryen måtte se på denne situasjonen flere ganger før de falt ned på sin endelige avgjørelse. Du trenger javascript for å se video. KJEDEREAKSJON: Juryen måtte se på denne situasjonen flere ganger før de falt ned på sin endelige avgjørelse.

Fall for Bolsjunov og Valnes

Erik Valnes, som slo Johannes Høsflot Klæbo i den klassiske sprinten i Ruka i november, er naturligvis skuffet over fallet som kan ha kostet ham en pallplass.

– Det var vel klassisk krysse skiene foran. Klønete. Det går fint, men det er den evige kampen om å tukte han der Johannes. Jeg følte jeg hadde ganske bra kontakt inn på oppløpet, og hadde litt krefter, så det er kjedelig å ikke få den duellen, sier Valnes til NRK.

Dramatikken startet for øvrig allerede i prologen, da den russiske kjempen Alexandr Bolsjunov falt. Han var dermed ferdig med dagen allerede før kvartfinalene.