NRK-ekspert mener juryen beskytter svenskenes stjerne – Weng ville «ta en Bolsjunov»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sprintdronninga Linn Svahn gjorde en høyst unaturlig manøver på oppløpet i kvartfinalen. Svensken presset seg foran Lotta Udnes Weng i sporet, til tross for at sporet hun allerede var i, var fritt og ledig.

Det hindret Weng i å holde farten oppe.

– Jeg er forbanna. Jeg skjønner ikke at det går an å oppføre seg sånn, sier en ganske så frustrert Udnes Weng til NRK.

Til tross for den merkelige handlingen, vant Linn Svahn sprinten.

– Det er en dramatisk dag for Linn Svahn. Ingen selvfølge at hun fikk lov til å gå denne finalen, men trolig er hun den beste sportslige utøveren uansett da, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Følg resten av sprinten her: Vinterstudio – NRK Sport

Flere tvilsomme passeringer

Rett etter løpet gikk Weng direkte bort til Svahn.

– Hva sa du til henne?

– Hvorfor gjorde du det der? Hvorfor tråkka du på skia mine? Jeg fikk lyst å «ta en Bolsjunov» og slå etter henne, men gjorde ikke det. Jeg skjønner hvorfor han slo nå, sier Weng.

Nes-jenta endte i mål som nummer tre bak Svahn og Jessica Diggins, og røk dermed ut av kvartfinalen.

Linn Svahn var involvert i nok en tvilsom passering i finalen. Kroppen var forbi, men bakskia var ikke forbi tuppen til løperen hun passerte.

– Linn Svahns måte å gå på bør juryen se nøye på. Kanskje bør hun justere seg inn mot VM, eller så kan hun risikere å bli disket i mesterskapet, sier Bjørn.

TvillinTvillingsøsterUdnes Weng fikk en muntlig advarsel etter hennes passering i semifinalen. Hennes måte å passere på fikk altså følger.

Det samme fikk Håvard Solås Taugbøl i herrenes semifinale. Han ble først disket, men så omgjorde juryen avgjørelsen. Johan Häggström ble deplassering, og Taugbøl var inne igjen.

– De gir advarsler til alle unntatt hun som skulle vært diskvalifisert, Linn Svahn. Dette er oppsiktsvekkende av juryen, sier Bjørn.

Selv er ikke dagens sprintdronning noe påvirket av hendelsene.

– Jeg har følt meg litt dårlig etter gårsdagens renn, men jeg liker å konkurrere i Falun. Så det var en god dag, sier Svahn til NRK.

Udnes Weng med tvilsom passering Du trenger javascript for å se video.

– Vært mye rart i år

Svenskenes landslagssjef Anders Byström fikk ikke med seg situasjonen, men mener at Weng har all rett til å være frustrert av å ikke gå videre.

ROLIG OG FATTET: Anders Byström er trygg på at Linn Svahn går videre. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Jeg kjenner Lotta, hun blir sint når det ikke går bra. Hun er en vinnerskalle, så hun skal få være litt frustrert etterpå. Vi får håpe det går bedre med henne neste gang, sier Byström til NRK.

Norges landslagstrener Ola Vigen Hattestad stusser over nok en spesiell situasjon i langrennssporten.

– Mitt syn er at Linn velger for sent, og juryen har sett på det, og svenskene mener sikkert at hun ikke gjør det, så sånn er det i sprint. Det viktigste er at vi har en konsekvent linje, og det har vært mye rart i år, synes jeg.

– Men hun ødelegger for Lotta?

– Ja, hun ødelegger for Lotta. Jeg synes Lotta skal være fornøyd med det hun gjør, hun er i rute til det som skjer senere, og jeg tror det er det vi må ta med oss i dag.

Burde blitt disket

NRKs ekspert Torgeir Bjørn mener Svahn burde blitt diskvalifisert. Det ble hun ikke.

– Jeg mener juryen faktisk skal deplassere Linn Svahn for den kvartfinalen der, men de tør ikke mot Linn Svahn på hjemmebane i Sverige, sier Bjørn.

FIS sine regler er tydelige på at obstruksjon ikke er tillatt. Den oppførselen blir definert som hindring, blokkering eller dytting av motstander med en del av kroppen eller utstyret.

Regel 343.10.2 utdyper:

«I seksjoner hvor det er markerte korridorer, bør konkurrentene velge én korridor. En korrekt passering uten obstruksjon hviler på forbikjørende. Han eller hun må ha skia foran skia til den man kjører forbi, før man går inn i sporet».

Etter å ha studert regelverket, mener Astrid Uhrenholdt Jacobsen at dette burde få videre konsekvenser for den svenske sprintdronninga.

– For det første er det viktig å påpeke at dette er før korridorene starter, så det handler egentlig om reglene for sporskifte. Og slik jeg leser bildene så har Svahn retning mot spor nummer to fra høyre, mens Lotta har retning rett mot det innerste sporet, og så butter hun (Svahn) retning, og da er hun ikke nok foran til at hun egentlig skal få lov til å gjøre det, sier Uhrenholt Jacobsen og fortsetter:

– Så jeg synes det er rart at det ikke får noen konsekvenser.

Torgeir Bjørn utdyper:

– Hun foretar egentlig en obstruksjon mot Lotta Udnes Weng som får ødelagt løpet sitt, sier Bjørn.