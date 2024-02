Forhåndsfavoritten skuffet da Åsen vant NM-gull

Johannes Høsflot Klæbo gjorde alt han kunne for å hente inn sekunder på Åsen med Magne Haga på ankeretappen, men et forsprang på ett og et halvt minutt ble for mye.

Åsen sikret NM-gull i stafett foran Byåsen, som måtte nøye seg med sølv.

Klæbo fikk hard jobb som ankermann da han måtte ta inn nærmere ett og et halvt minutt på Drammens Ballklubb, som gikk først ut på siste veksling.

Og selv om Klæbo sakte men sikkert tok innpå Åsen i tet, var han 38,8 sekunder bak Haga ved 26, 5 kilometer. Men Haga disponerte løpet bra og holdt unna for forhåndsfavoritten.

Byåsen, med Michelsen, slet med feste på skiene da tre lag skilte seg ut på førsteetappen. Forhåndfavoritten var 15 sekunder bak, da både Oseberg Skilag, Nitteldal, Åsen og Hommelvik rykket fra i tet.

Men Michelsen holdt Byåsen inne som storfavoritt, ved veksling var de 25 sekunder bak Oseberg i tet.

Håbrekke gjorde alt han kunne for å gi Klæbo et godt utgangspunkt på ankeretappen, og spiste sakte med sikkert opp sekunder på Hommelvik, Åsen, Nittedal og Drammens Ballklubb, på sin etappe. Halvveis ut i rennet så det lyst ut da han var 17 sekunder bak tetgruppen.

Men Håbrekke fikk det tungt på sisterunden, da han måtte slippe ryggen til Iver Tildheim Andersen for Rustad, som tok opp jakten på tetgruppa.

– Hvor blir det av Byåsen?, sa Jann Post, idet Byåsen var 53 sekunder bak Åsen i tet på passeringspunktet ved 17, 6 kilometer.

– Nå har Byåsen for tiden verdens beste ankermann i Johannes Høsflot Klæbo, men han kan ikke trylle han heller, supplerte Torgeir Bjørn.