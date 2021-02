Ble dømt til å spille kamp uten tilskuere – søkte likevel om koronakompensasjon

Torsdag ble søknadene om koronakompensasjon i idretten offentliggjort. Der kommer det frem at både Aalesund og Sandefjord har søkt om koronakompensasjon for tapte billettinntekter til kamper de ble dømt til å spille uten tilskuere.

Sanksjonene mot de to klubbene kom etter to forskjellige rasismehendelser i eliteserien i høst.

Beslutningen mot Aalesund sier at en normal sanksjon mot klubben ville vært at de måtte spille kamper for delvis lukkede tribuner. Ettersom det allerede var begrensninger på hvor mange som kunne være på kamp, ble de isteden dømt til å spille helt uten tilskuere.

Dette har begge klubbene tolket som at de kan søke om koronakompensasjon fordi dommen hadde vært en annen dersom hendelsen hadde skjedd i et år uten korona.

IDRETTSJURIST: Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det reagerer idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner kraftig på. Han mener dommen er klar: Klubbene var dømt til å spille uten publikum.

– Her tar Aalesund seg en stor frihet. Dommer gjøres ikke om av den dømte. Dommer kan gjøres om etter anke eller gjenopptakelse, sier Kjenner.

– Kritikkverdig

Elin Bjerke, økonomisjef i AaFK, opplyser at de har søkt om kompensasjon for normal inntekt på kampdag, men trukket fra inntekt fra 600 tilskuere. Dette var antall tilskuere de kunne hatt på kampen med koronarestriksjonene som gjaldt i november.

– Vi tolket dommen dit hen at i straffen som vi fikk om tomme tribuner, var det hensyntatt i dommen at vi var i en koronasituasjon, sier Bjerke.

SØKTE OM KOMPENSASJON: Økonomisjef i AaFK, Elin Bjerke, tolket at dommen var tatt hensyn til da de søkte om kompensasjon. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Aalesund opplyste ikke om dommen fra NFF da de sendte sin søknad til lotteritilsynet.

– Det er kritikkverdig at Aalesund FK ikke har opplyst om sin tolking av dommen i sin søknad om kompensasjon. Jeg vil si at klubben villeder ved å unnlate å opplyse om den sanksjon klubben ble ilagt og at det er klubbens egen tolking av dommen som er lagt til grunn for søknaden, sier Kjenner.

Klubben er enig i at de burde sagt fra.

– Vi ser når vi blir konfrontert med dette, så burde vi i informert med lotteritilsynet om vår tolkning. Det har ikke på noe måte vært vår intensjon å lure til seg noen midler, men vi mener fremdeles at vår tolkning er riktig, sier Bjerke.

Søkt om flere hundre tusen kroner

Aalesund spilte sin kamp uten tilskuere mot Vålerenga den 21. november. For den kampen har de søkt om drøyt 510.000 kroner. Til sammenligning har de søkt om mellom 505.000 og 560 000 kroner for de fem kampene tidligere på høsten – kamper som ble spilt med 600 tilskuere på tribunen.

Sandefjord har søkt om 1.673.553 kroner for sine syv hjemmekamper høsten 2020. En av disse var kampen mot Viking 6. desember hvor de måtte spille helt uten tilskuere.

TOM STADION: Aalesund ble dømt til å spille for tomme tribuner etter en rasismeepisode denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Spørsmålet er derfor hvordan dommene fra NFF skal tolkes juridisk. Kan de søke om koronakompensasjon eller ikke?

Når lag søker om koronakompensasjon, tar de utgangspunkt i budsjettert inntekt fra kampene.

Det er lotteristiftelsen som deler ut pengene på vegne av Kulturdepartementet.

– Kan skjønne at det stilles spørsmål

Daglig leder i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen, mener saken er komplisert, men står inne for at de har søkt om støtte. Han mener de hadde måttet spille med én tribune strengt dersom det hadde vært under normale omstendigheter.

FORSVARER: Daglig leder i Sandefjord Espen Bugge Pettersen mener de har gjort ting riktig. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Jeg kan skjønne at det stilles spørsmål, samtidig så mener jeg at vi har gjort det riktig her. Både basert på forventningene, inngangen, bakgrunnen for kompensasjonssøknaden, og også sett i lys av den sanksjonen vi fikk som i realiteten da hadde dømt oss til et topp potensial på 4000 tilskuere istedenfor 6000, sier Bugge Pettersen.

Sandefjord har altså tolket sanksjonen som at de i en normalsituasjon måtte stengt den ene langsiden på stadion, men at de kunne fylt opp med publikum på andre deler av stadion. Dermed kunne de også hatt like mange på tribunene som de ville hatt uten noen dom.

NFF vil ikke ta stilling til saken

Det var NFF som dømte klubbene til å spille uten publikum. De ønsker ikke å legge seg bort i søknader om koronakompensasjon.

BANNER: I dommen fra NFF blir Aalesund og Sandefjord pålagt å henge opp et banner på tribunen med #stopprasismen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– I beslutningen fra utvalget legges det til grunn at klubben under normale omstendigheter ville blitt dømt til å spille for delvis tomme tribuner, men at begrensningene mht. antall tilskuere som en følge av covid-19 gjør at utvalget konkluderer med at spill for helt tomme tribuner er en mer passende sanksjon. Hvordan sanksjonen påvirker klubbens søknad om koronakompensasjon har jeg ingen formening om, sier leder av juridisk seksjon i NFF, Espen Auberg.

Saken er nå under behandling hos lotteritilsynet. De har foreløpig ikke konkludert med hva de skal gi og ikke gi av kompensasjon til klubbene i toppfotballen. Svaret kommer muligens mot slutten av uken.

Hverken Kulturdepartementet, som bevilger penger, eller lotteritilsynet ønsker å kommentere en sak som er under behandling.