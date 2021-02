Ble advart mot de «gamle gubbene» – nå skriver dommeren historie foran 100 millioner seere

Thomas har nemlig blitt valgt ut som en av dommerne som skal dømme oppgjøret mellom Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers.

Det gjør henne til den første kvinnelige dommeren som noensinne har blitt plukket ut til å dømme i Super Bowl, en av de aller største enkeltkampene i idrettsverdenen.

47-åringen forteller at hun er veldig beæret over å være en del av årets Super Bowl.

– Jeg kommer sannsynligvis til å felle noen tårer når jeg går ut på banen og tar alt innover meg, sa Thomas etter at hun ble valgt ut ifølge Sky Sports.

– Kan jenter være med der?

Thomas har aktiv bakgrunn fra basket, men har blitt en erfaren dommer i amerikansk fotball. I et intervju med NFL forteller hun at det var en ren tilfeldighet at hun endte opp med idretten hun nå lever av.

I en samtale med sin eldre bror spurte hun om hvilke planer han hadde senere på kvelden. Han skulle i et møte for dommere i amerikansk fotball.

– Kan jenter være med der? spurte Thomas.

NFL: Thomas har vært fast dommer i NFL siden 2015. Foto: Otto Greule Jr / AFP

Broren svarte at han trodde det var greit, men han advarte Thomas om at hun kom til å få noen rare blikk på møtet.

– Dette er en haug med gamle menn som har et helt eget tankesett, var advarselen Thomas fikk før hun gikk inn i møtet.

Responsen overrasket

Thomas var på den tiden tidlig i 20-årene, men det hindret henne ikke i å bryte isen på hennes første møte. Hun tok ordet og spurte rett ut om det var her hun kunne bli fotballdommer.

Reaksjonene fra mennene rundt bordet overrasket henne.

De «gamle gubbene» som broren hadde advart mot, tok henne nemlig under vingene. Thomas begynte på dommerutdanningen og har brutt en rekke barrierer siden.

Super Bowl Ekspandér faktaboks Super Bowl er den årlige tittelkampen i den nasjonale ligaen i amerikansk fotball (NFL).

Ble arrangert for første gang i 1967.

Kampen spilles årlig på den siste søndagen i januar eller den første søndagen i februar, mellom gruppevinnerne i American Football Conference (AFC) og National Football Conference (NFC).

Super Bowl står for 29 av de 30 mest sette TV-sendingene i USAs historie. Rekorden er fra 2015, da 114 millioner så finalen.

Årets finale spilles mellom Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers.

The Weeknd står får årets pauseinnslag.

Hun begynte å dømme i 1996. Siden har hun blitt den første kvinnen til å dømme en collegekamp i den øverste divisjonen, og den første til å dømme Senior Bowl – kampen mellom de mest lovende collegespillerne i landet.

I 2015 ble Thomas den første kvinnen til å bli ansatt som dommer i NFL på heltid.

Selv har hun aldri vært opptatt av å være en barrierebryter.

EN AV SJU: 47-åringen skal være en del av et dommerteam på sju. Rollen hennes blir en såkalt «down judge». Foto: Patrick Semansky / AP

– Det har aldri vært målet mitt, men jeg er beæret over å være det. Uansett om man er jente eller gutt, så er rådet mitt å gå for ting fordi du elsker det, ikke fordi du vil bevise noe eller ønsker anerkjennelse for det, har Thomas sagt.

Mannsdominert idrett

Viasports NFL-ekspert Arnstein Friling forklarer at til forskjell fra for eksempel basketball, der det har vært kvinnelige dommere på høyt nivå i flere år, henger amerikansk fotball litt etter.

– Det er tradisjonelt sett en mannsdominert idrett, og det er nok en av grunnene til at man ikke har sett så mange kvinnelige aktører i amerikansk fotball, sier Friling.

Det at over 100 millioner seere nå kommer til å få se henne i aksjon under Super Bowl, tror Friling vil ha en positiv effekt på sporten.

I første omgang for å få flere kvinner interessert i amerikansk fotball, som igjen kan føre til at vi kan se flere kvinnelag, dommere eller kvinner i og rundt de store NFL-klubbene.

POSITIVT: NFL-ekspert Arnstein Friling er sikker på Sarah Thomas har en positiv effekt på den mannsdominerte idretten. Foto: Stabæk fotball

– Det har alltid vært og er fortsatt en «machokultur» i amerikansk fotball. Jeg tror en slik milepæl kan være med å forandre litt på det, sier Friling.

– Er det en så stor machokultur at du tror noen kommer til å reagere når de ser Sarah Thomas dømme til søndag?

– Hva enkelte folk kan finne på å si, har sluttet å overraske meg. Men at det er en gjennomgående holding blant dem som ser på, tror jeg ikke, sier Friling.