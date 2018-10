Bjørnebye mener Norges seier over Brasil er «oppskrytt»

Det er i den nye boken «Åge Hareide – Et fotballiv», skrevet av Arild Stavrum, at Bjørnebye snakker om VM-seieren over Brasil i 1998. En bragd som senere er blitt omtalt som «mirakelet i Marseille».

Bjørnebye spilte den berømte kampen i Marseille sankthansaften 1998. Han ble assisterende landslagstrener da Åge Hareide overtok som landslagssjef i 2003.

Den tidligere landslagsspilleren og Liverpool-profilen deltok i VM-sluttspillene i 1994 og 1998, samt EM-sluttspillet i 2000. Han peker på at Norge hadde en nedgående formkurve i alle tre mesterskapene.

NØKTERN: - Brasil var klare for videre avansement på forhånd, sier Stig Inge Bjørnebye. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vi var amatører i tre sluttspill på rad, sier Bjørnebye, og utdyper:

– I 1994 var den siste kampen mot Irland tragisk. Og vi tapte for Italia, som spilte med ti mann. I 1998 er Brasil-kampen oppskrytt. Brasil var klare for videre avansement. Vi røk mot Italia uten å ha noe å stille opp med. I EM i 2000 startet vi med seier mot Spania, og så presterte vi ikke i nærheten mot Jugoslavia og Slovenia. Energien ble tappet i alle tre sluttspillene, sier han blant annet i boken.

Overfor NRK vil ikke Bjørnebye utdype utsagnet om Brasil-kampen med altfor mange ord.

– Det er sagt i en litt spøkefull tone, sier Bjørnebye.

Han legger likevel til:

– Det blir ofte fremhevet som en av Norges største idrettsprestasjoner at vi vinner. Jeg skal ikke si at det er en dårlig prestasjon, men det har fått helt «crazy» overtoner. Folk danset i gatene, kommenterer han.

STRAFFESPESIALISTEN: Kjetil Rekdal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Langt fra glad

Kjetil Rekdal scoret seiersmålet på straffe da Norge vant 2–1 over de regjerende verdensmestrene i siste gruppekampen VM i 1998.

– Stig Inge har selvfølgelig rett i at resultatet ikke betydde noe for Brasil, men brasilianerne var langt fra glad etter tapet, sier Rekdal til NRK.

Rekdal sier at i én kamp kan en underdog alltid vinne.

– Etter ti kamper er det en annen sak, sier den nåværende Start-treneren, og minner om at Norge også slo Brasil året før i en treningskamp.

– Hva mener du om Bjørnebyes bruk av ordet oppskrytt?

– Det vil jeg ikke si noe om. Man kan ha ulike meninger. Selv vil jeg bare ha med meg minnene fra den kampen og den kvelden, sier Kjetil Rekdal.

IKKE OPPSKRYTT: Mener Arne Scheie. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det går jeg ikke med på

NRKs tidligere fotballkommentator Arne Scheie kommenterte VM-kampen sammen med Lars Tjærnås. Han er på ingen måte enig i at kampen er oppskrytt.

– Nei, nei, nei. Ingen må komme og si at Brasil ikke bryr seg om å vinne. Det går jeg ikke med på, sier en engasjert Scheie.

– Alle brasilianere jeg har snakket med, mente at dette var veldig, veldig viktig. Det å slå Brasil, verdens beste fotballnasjon, det er en stor prestasjon av Norge og ikke minst av et norsk lag som før den kampen hadde én seier i VM-sammenheng, påpeker han.

Scheie mener likevel at den største norske idrettsprestasjonen er Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter.

– Men den største begivenheten er for meg seieren over Brasil. Dette har betydd mye, ikke bare for meg, men for et samlet norsk folk, mener han.

NRK har vært i kontakt med daværende landslagstrener Egil Olsen, men han ønsker ikke å kommentere utspillet.