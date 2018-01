– Nå kommer det tre renn der det er viktig å gjøre det bra, sier Ole Einar Bjørndalen ærlig til NRK.

Han er nettopp ferdig med torsdagens treningsøkt i regnværet i Oberhof og snakker om det som venter de neste dagene: Én sprint, én jaktstart og én stafett.

Tre muligheter til å gå seg inn på OL-laget, men også tre muligheter til å gå seg ut av den gjeve troppen.

– Hvordan kjenner du at det er en kamp om OL-plassene på laget?

– Jeg registrerer det så klart, men det er det flere som gjør. Det er bra det er kamp om plassene.

– Føler du presset?

– Hvis du fortsetter å spørre vil jeg føle enda mer på presset, sier 43-åringen og smiler før han mer seriøst legger til:

– Det er klart man føler at man må prestere for å komme videre. Jeg må være i støtet i de rennene som kommer.

OL-KLAR: Etter fem seire så langt er Johannes Thingnes Bø selvskreven på OL-laget - selv om han offisielt ikke er tatt ut enda. Foto: Jens Meyer / AP

Sjuende OL

Lekene i Pyeongchang vil bli hans sjuende (!) OL, men Bjørndalens resultater hittil i sesongen er så svake at 43-åringen har et mye større press på seg enn tidligere for å kvalifisere seg til mesterskapet.

Per nå er det faktisk ikke sikkert han blir tatt ut til OL. Han har fortsatt ikke ett eneste godt resultat å vise til denne sesongen.

Landslagsledelsen kommer trolig til å ta ut seks herreløpere til OL i Pyeongchang, men det er kun fire stykker som får starte hvert løp. Og ser man på resultatene så langt denne sesongen har Bjørndalen kun vært blant de fire beste nordmennene én gang i de fem individuelle løpene han har gått.

Og det var på sesongens først løp, 20-kilometeren i Østersund. Da ble han fjerde beste nordmann med en 18. plass.

Avgjørende høydeopphold

Veteranen forsvant, som planlagt, til høyden den siste uka før jul. Han sto over rennene i Frankrike og når han starter på fredagens sprint i Tyskland har han derfor ikke konkurrert siden starten av desember.

Høydeoppholdet, som var lagt til i Italia, er en ekstremt viktig del av planen for å komme i form til OL. Bjørndalen har bøttevis med erfaring fra tidligere suksessfulle høydeopphold. I Italia hadde han også med seg sin personlige trener Roger Grubben.

Sammen skal de redde OL-plassen.

– Det ble mye langkjøringer og den del timer der. Den siste uka kjørte jeg litt mer intensivt. Det er trening som jeg har gjort mange ganger før.

Det store spørsmålet før verdenscupen braker løs igjen bare en drøy måned før OL er:

– Hvordan er formen nå?

– Si det ... Noen dager er det bra, mens andre er litt tunge. Vi får håpe det er en bra dag i morgen (fredagens sprint).

Den endelige norske OL-troppen tas ut etter verdenscuprunden i Ruhpolding 14. januar.