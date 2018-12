– Det var en veldig fin gest. Det er imponerende at han gjør det på hjemmebane. Tusen takk, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK om gesten til Benedikt Doll.

Bjørndalen var nummer fire inn på oppløpet på jaktstarten under showrennet i Gelsenkirchen, hvor han og kona Darja Domratsjeva ble hyllet av over 46 000 tilskuere på hjemmebanen til det tyske fotballaget Schalke 04.

Ved målstreken stod imidlertid Benedikt Doll og ventet på Bjørndalen. Tyskeren grep nordmannens hånd og sammen gikk de over målstreken, med Bjørndalen først av de to.

– Det var en takk fra hele skiskytterverden, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith om gesten fra Doll.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg traff 19 blinker, men jeg er så lei meg for at jeg bommet på den siste. Det var en god kamp og jeg er veldig fornøyd med løpet og støtten fra tilskuerne. Jeg er også stolt av hvordan Ole kjempet, sier Domratsjeva til NRK etter rennet.

Pallplass nummer to

Pallplassen på jaktstarten var ekteparets andre for kvelden. De ble nemlig også nummer tre på fellesstarten som gikk tidligere på kvelden, og som dannet utgangspunktet for jaktstarten.

Skiskytteren fra Simostranda og kona fra Hviterussland brukte noen runder på å få opp dampen.

Begge bommet én gang på sine to første skytinger, men så fulgte to fulle hus for skiskytterekteparet.

I TET: Bjørndalen gikk ut på siste runde på fellesstarten i tet etter å ha skutt fullt hus.

– Han skyter gode treff, og han skyter med høy sikkerhet, sa NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde etter fellesstarten.

På siste runde på fellesstarten ble Bjørndalen passert av Lukas Hofer og Émilien Jacquelin. I mål var han 6,3 sekunder bak italienske Hofer.

– Helt magisk

De over 46 000 fremmøtte på arenaen i Gelsenkirchen ga klart uttrykk for sin begeistring for Bjørndalen og Domratsjeva.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE HENNE: Darja Domratsjeva kan vise til en merittliste som blant annet inneholder fire OL- og to VM-gull. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er noe av det råeste publikummet du kan få, sier Bjørndalen om de fremmøtte på det årlige showrennet i Tyskland.

Merittlisten til «kongen av skiskyting» er det ingen annen skiskytter som er i nærheten av. Den inneholder 13 OL-medaljer, 45 VM-medaljer og 95 verdenscupseiere etter 25 år i verdenstoppen.