Bjørndalen om dopingetterforskningene: – De må få ut fingeren

– Jeg synes det er veldig tragisk at Østerrike bruker så vanvittig lang tid på å komme frem til et svar. At det er mulig, sier Ole Einar Bjørndalen oppgitt til NRK.

Det siste året har på mange måter vært mørkt for skiskyttersporten. Både personer tilknyttet det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og flere russiske utøvere og ledere er under etterforskning.

Det hele startet tilbake i april, da det føderale politiet i Østerrike tok seg inn i det internasjonale skiskytterforbundets lokaler i Salzburg.

Men fortsatt er det ikke tatt ut tiltaler i den pågående etterforskningen, som dreier seg om anklager om både korrupsjon- og dopingbedrag.

– Nå har de holdt på i mange måneder og ennå ikke kommet med klare bevis mot tidligere president, forbund eller IBU, eller fortalt hva som egentlig skjer, sier Bjørndalen.

Beskyldt for å holde dopingsaker skjult

Politiaksjonen kom som følge av en rapport fra det internasjonale antidopingbyåret WADA, hvor det ble hevdet at russere bestakk IBU-ledere for å holde dopingsaker skjult.

Østerrikske påtalemyndigheter mener at det ble betalt millionbeløp i bestikkelser for å skjule russisk doping.

Det ble samtidig innledet etterforskning mot IBUs daværende president, norske Anders Besseberg, samt generalsekretæren Nicole Resch og ti andre, ikke navngitte personer. Besseberg har tidligere stilt seg uforstående til anklagene.

Det ble også gjennomført en politirazzia i Norge, og politiet i Østerrike samarbeidet da med norske økopol.

Det meste av dette ble kjent i vår, og i månedene etter har det ikke blitt gitt ut informasjon om hvordan det går med etterforskningen.

– Den østerrikske rettsstaten må virkelig, og det er synd å si det, få ut fingeren, for dette holder ikke mål, sier «kongen av skiskyting».

I den utløsende WADA-rapporten ble det også hevdet at delegater ble bestukket for å velge Tjumen i Russland til VM-arrangør i 2021.

– Alle lider

Kritikken kommer Bjørndalen med etter lørdagens showrenn i Gelsenkirchen. Han og kona Darja Domratsjeva, som også la opp etter denne sesongen, var invitert for å delta i et siste renn mot verdenseliten. Der mottok de hyllest fra 46.000 tilskuere.

Paret markerte seg også sportslig, med pallplass både på fellesstarten og jaktstarten.

Slik så det ut da Bjørndalen ble hyllet av 46.000 tilskuere i Tyskland lørdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Bjørndalen ble hyllet av 46.000 tilskuere i Tyskland lørdag kveld.

Bjørndalen er ikke i tvil om at konsekvensene av at den pågående etterforskningen trekker ut er vidtrekkende.

– Alle lider på grunn av dette. Toppidretten, TV-rettigheter, sponsorer og ikke minst løperne, som forventer å konkurrere mot rene utøvere, sier han, og fortsetter:

– Sånn som de holder på nå er ikke holdbart i det hele tatt. Det er ikke mulig at det skal ta så lang tid. Jeg fatter ikke at det er mulig, sier han.

Også aktive skiskyttere har etterlyst svar om hva som egentlig har skjedd.

Ny politiaksjon før jul

Like før jul kom nyheten om at politi hadde tatt seg inn på hotellrommene til det russiske skiskytterlaget i Hochfilzen i Østerrike.

IBU bekreftet da at fem russiske skiskyttere og fem av lagets ledere var under etterforskning for brudd på dopingreglementet under VM i 2017, som ble arrangert nettopp i Hochfilzen.

Etter det NRK erfarer er de fem utøverne Anton Sjipulin, Aleksandr Loginov, Irina Starykh, Aleksej Volkov og Jevgenij Garanitsjev. Sjipulin avfeide anklagene på sin Instagram-profil.

Bjørndalen håper det blir en skikkelig opprydning.

– Som utøvere tenker vi alltid at vi konkurrerer mot rene utøvere, så jeg håper at vi kan komme oss dit, sier han.

IBU har nylig opprettet en egen granskingskommisjon som også skal etterforske korrupsjonsbeskyldningene knyttet til russisk doping.