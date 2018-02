– Det er bare å gratulere! For en fantatisk person og skiløper... Stolt av å være nordmann i dag, skriver OIe Einar Bjørndalen i en sms til NRK.

Han var inntil i dag tidenes mestvinnende vinterolympier, men da Marit Bjørgen knuste alt og alle på tremila, overtok hun denne tittelen. Bjørgen står nå med åtte gull, fire sølv og tre bronser i sin OL-karriere.

FORBIGÅTT: Ole Einar Bjørndalen var lenge tidenes mestvinnende vinterolympier. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ikke rart tårene trillet hos Bjørgen da hun kom i mål. Hun er heller ikke alene om å være litt rørt av det hele.

– Marit er tidenes olympier, men hun er et enda større menneske, sier lagvenninne Ragnhild Haga.

– Marit har vært og er et forbilde. Hun er et råskinn ut av en annen verden, som jeg virkelig beundrer. Jeg sa til henne at jo fortere du går i mål, jo fortere får du møte Marius, sier Ingvild Flugstad Østberg med et smil.

Therese Johaug delte denne hilsenen på sin Instagram-konto:

IOC-presidenten: – En legende

Bjørgens jakt på denne tittelen har fått oppmerksomhet verden rundt under OL. Flere internasjonale medier har omtalt saken i dagene opp mot tremila, som avsluttet hele OL.

– Den uforlignelige Marit Bjørgen skrev enda en side i sin utrolige OL-historie søndag, skriver CNN etter rennet.

– Hun styrker sin posisjon i OL-historien, skriver den store, franske sportsavisen L`Equipe.

Bjørgen var også tema da IOC-president Thomas Bach holdt sin avsluttende pressekonferanse foran et par hundre journalister i Pyeongchang søndag.

– Hun er en av de olympiske legendene, sa Bach til NRK.

Lagvenninnene omfavnet Bjørgen etter den historiske seieren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den øverste sjefen for OL sier at Bjørgens rekordjakt har vært noe av det han har likt best å følge med på under lekene.

– Å se henne jakte og bekrefte den legendariske statusen har vært et av høydepunktene for meg, og jeg vil tro at det også var det for nordmenn, sier Bach.

Bach nevnte flere ganger Bjørgen som en av de store legendene, og sa blant annet at hun, den amerikanske snowboardkjøreren Shaun White og Ole Einar Bjørndalen er utøvere han ser på på denne måten.

– Jeg har snakket med flere norske utøvere, og det jeg husker spesielt er Marit Bjørgen, og hvordan hun jakter rekorden til Bjørndalen, som er en av legendene i den olympiske vintersporten, sa Bach.