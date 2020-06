Beskyldes for lovbrudd og manglende kontroll – ber Idrettsforbundet gripe inn

Det rettes nemlig knallhard kritikk mot Volleyballforbundet fra en rekke hold. Både forbundets kontrollkomite, som blant annet skal ettergå om organisasjonen har brukt penger på det dem skal, og en ekstern revisor peker på manglende kontroll på økonomien.

I tillegg har et alvorlig varslerskriv om forbundets virke nådd Norges idrettsforbund. Avsenderen mener Norges idrettsforbund må sette NVBF under administrasjon, det vil si ta over den økonomiske styringen.

Svarene til volleyballpresident Eirik Sørdahl og generalsekretær i forbundet, Kristian Gjerstadberget, kan du lese lenger ned i saken.

Slitt med økonomien i årevis

Norges Volleyballforbund har hatt en negativ egenkapital i mange år. Dette har de naturligvis jobbet for å snu.

Regnskapene til forbundet viser at NVBF budsjetterte med et overskudd på 1,3 millioner i 2018, men endte med å gå rundt 100.000 i overskudd.

Med et overskudd på 3,2 millioner i 2019 er de nå i pluss. Overskuddet skyldes blant annet at de formelt har overtatt egenkapitalen til volleyballregionene i Norge.

I 2018 ble det nemlig vedtatt en omorganisering i forbundet. Den gikk blant annet ut på at regionene skulle slås sammen. Et sentralt punkt i kritikken mot forbundet er knyttet til nettopp denne sammenslåingen.

Presidenten i forbundet hevder det ble vedtatt at regionenes egenkapital skulle overføres til forbundet sentralt når regionene ble slått sammen. Han opplyser at regionene og deres organisasjonsnummer er slettet, og at det da ligger i sakens natur at egenkapitalen overføres til forbundet.

Kontrollkomiteen mener vedtaket fra 2018 sier at regionene fortsatt skal ha sine egne avdelingsregnskap, og dermed beholde sin egenkapital. Også et varslerbrev sendt til Norges Idrettsforbund hevder det samme.

«Sterkt kritikkverdig»

Konkret gjelder kritikken to hovedpunkter:

Forbundet har ikke kontroll på økonomien.

Informasjonen til medlemmer, resten av organisasjonen og kontrollkomiteen er for dårlig.

I sine beretninger fra både 2018 og 2019 slår den eksterne revisoren fast at forbundet ikke oppfyller pliktene for registrering og dokumentasjon i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

I tillegg får forbundet flengende kritikk av sin egen kontrollkomite.

«Det er sterkt kritikkverdig at manglene er så vesentlige at revisor konkluderer med at «ledelsen ikke har oppfylt sin plikt"», skriver kontrollkomiteen i tingdokumentet.

Revisor peker også på et uklart skille mellom bokføring i forbundet og datterselskapet Norway Volleyball Event AS. Dette mener kontrollkomiteen er svært kritikkverdig.

Varsel sendt til Idrettsforbundet

Nå har også medlemmer varslet forbundet inn til Norges idrettsforbund (NIF). I varselet ber dem NIF om å vurdere å sette NVBF under administrasjon. Det vil si at Idrettsforbundet sentralt overtar all økonomisk styring. Dette har kun har skjedd én gang tidligere (med Norges Cricketforbund).

VARSLER: Tidligere leder for region øst, Oddbjørn Granlund. Foto: Privat

– Vi kan ikke holde på slik lenger. Jeg vil norsk volleyball vel, men jeg føler vi er på feil vei når det gjelder styring. Jeg har mistet all tillit til dette styret, sier Oddbjørn Granlund, tidligere leder i region øst. Han er en av varslerne.

I varselet rettes det kritikk mot administrasjonen og forbundsstyret på flere områder. Blant annet refses de for «mangelen på involvering og kommunikasjon» som varslerne hevder har vært en gjennomgående utfordring for demokratiske prosesser i organisasjonen.

– Hvis vi snakker om økonomisk oversikt er forbundet veldig lukket. Jeg sitter fortsatt med haugevis av spørsmål etter å ha sett på regnskapet, sier Granlund, som beskriver ledelsens økonomistyring som «elendig».

– Kritikken er berettiget

Til tross for positive tall i 2019, får NVBF altså refs for regnskapsføringen og kommunikasjonen rundt den.

– At revisor finner avvik er selvfølgelig beklagelig. Vi skal ta den kritikken til etterretning og vi skal korrigere slik at det ikke blir en sak fremover i tid, sier Eirik Sørdahl, president i NVBF.

Når NRK bemerker at de har fått lignende kritikk tidligere år, og at de har sagt de vil «ta grep», forklarer han at omorganiseringen i organisasjonen har vært krevende.

– Det har vært fordringer både regionalt og nasjonalt som har vist seg ikke å være riktig. Vi har brukt mye tid på å rette opp i det. Kritikken er berettiget, og vi skal sørge for at disse avvikene blir lukket.

FÅR KRITIKK: Volleyballpresident Eirik Sørdahl sier NVBF har vært gjennom en utfordrende tid, men at de nå er i ferd med å rydde opp. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Når det gjelder kritikken for manglende kommunikasjon mellom styret, administrasjonen og kontrollkomiteen sier Sørdahl at det hovedsakelig er generalsekretæren som har ansvaret for dialogen, men vedkjenner at styret har ansvaret for å følge opp administrasjonen.

– Uten at vi skal fraskrive oss noe ansvar, så er det begrenset hvilke muligheter vi har til å gripe inn når vi ikke kjenner hva som foregår i dialogen. Vi ser at det har vært uheldige ting. Vi skal gjøre vårt for at det her blir ryddet opp i årene som kommer, sier han.

Hadde møte med NIF

På den svært krasse kritikken fra Granlund, der økonomistyringen beskrives som elendig, svarer generalsekretær Kristian Gjerstadberget at han er den første til å innrømme at regnskapet for 2019 er komplisert å presentere, men understreker at det henger sammen med sammenslåingen av åtte regnskap 30. juni 2019.

– Men at økonomistyringen generelt er elendig kjenner jeg meg ikke igjen i.

– Vedrørende regnskap 2019 har det blitt brukt enormt mye tid på hvordan det skal presenteres på tinget. Det vil bli en grundig presentasjon på hvordan ting henger sammen. Jeg forstår at det kan være vanskelig å lese fjorårets regnskap, men jeg kan garantere at det ikke blir vanskelig å lese regnskapet for 2020, da vi nå fører et samlet regnskap i lik avdelings og prosjektstruktur, sier Gjerstadberget.

Om manglende kommunikasjon, sier han følgende:

– Vi vet at både 2018 og 2019 har vært utfordrende og det er mange bakenforliggende årsaker. Vi slet med å produsere opp rapporter og presentere det til styret, og sånn sett også til kontrollkomiteen. Når det gjelder om det jeg har gjort er godt nok på informasjon, så er det opp til andre å ta stilling til, sier Gjerstadberget, og legger til:

– Jeg har forsøkt å være så åpen og informativ som mulig med tanke på kontrollkomiteen. Men kritikken synliggjør at det er noe jeg må gjøre bedre – og det må jeg ta til etterretning og endre på.

Fredag hadde han et møte med flere i idrettsforbundet om omorganiseringen i forbundet.

– De som er kritiske mener kanskje vi ikke har lyktes. Men ser man hvor vi står i 2020, så mener jeg vi har det. Jeg tror NIF har tillit til det vi presenterte i dag – ettersom de også stilte en del spørsmål om revisors og kontrollkomiteens beretning som vi naturlig svarte på, sier Gjerstadberget.

På tinget lørdag skal regnskap og beretninger behandles. Avhengig av hva som skjer der vil Norges idrettsforbund legge en plan for hvordan de følger opp varselet om Volleyballforbundet.

– Vanlig praksis i NIF er at vi avholder møte for å få en redegjørelse, samt etterspør relevant informasjon/dokumentasjon. Når dette er gjort gjør vi en vurdering på eventuelle hvilke tiltak som må iverksettes, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

Ifølge NIFs lovnormer kan de, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av særforbundet og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. Det planlegger de foreløpig ikke å gjøre.