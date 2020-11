– Norsk langrenn trenger endringer. Det er ikke lett å forstå hvorfor Norges Skiforbund nok en gang velger å tydeliggjøre for alle andre hvor mye større, bedre og viktigere deres tilstedeværelse er. Skiforbundet meler sin egen kake, på bekostning av bredden, rekrutteringen og «fair play», sier Ola Kvisle til NRK.

– Tallene er dyster lesing

Han er trener i Team Norconsult, et privatlag med en rekke talentfulle skiløpere som har store ambisjoner.

REAGERER: Ola Kvisle, trener for Team Norconsult, her fra NM på Konnerud sist sesong. Foto: Mikal Aaserud

Han forteller at det for ham er tre ting som er viktig når sesongen begynner på Beitostølen. At konkurransene gjennomføres på en forsvarlig måte. At flest mulig utøvere får delta og at fair play er ivaretatt, som innebærer mest mulig like forhold for alle.

Kvisle har ingen problemer med å forstå de strenge restriksjonene som er i dag. Han ser imidlertid en kraftig skjevfordeling i hvem som får hvilke ressurser. Gjennom helgen skal 55 servicefolk, trenere og smørere, jobbe for samtlige utøvere til stede.

– Tallene er dyster lesing for alle som ønsker rettferdige konkurranser, sier Kvisle, som understreker at han har uttrykt sin misnøye overfor forbundet, også langrennskomiteen, før han snakker med NRK. Uten at han føler de deler synspunktene hans.

Les langrennssjef Espen Bjervigs tilsvar lengre ned i saken.

Forbundet med 16 ressurser på 33 utøvere

Det er helt spesielle forhold på Beitostølen i år. På grunn av smittevern er det bestemt at kun 55 personer får operere som støtteapparat.

TESTER OG SMØRER: Smøresjef i Skiforbundet, Stein Olav Snesrud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Av disse har Skiforbundet gitt seg selv 16 ressurser. Det innebærer 12 smørere og fire trenere. Ifølge smøresjef i forbundet, Stein Olav Snesrud, gjør de jobben for 33 utøvere (elite- og rekruttlandslag, noen juniorer og utenlandske utøvere) på den svært smøreutfordrende 10 og 15 kilometerne lørdag.

Noe som gir rundt regnet et snitt på to utøvere per ressurspersoner.

Opp mot syv utøvere per smører i regionene

24 ressurser er tildelt fem regioner. De skal i tillegg til sine regionlagsuttatte løpere og smøre for utøvere i private satsinger. NRK har selv tatt noen «stikkprøver» hos enkelte lag.

Regionlaget Vest-Norge har på 10 og 15 kilometeren lørdag to smørere fordelt på minst 14 utøvere, opplyser teamsjef Eivind Arne Bjaaland.

Regionlag Midt-Norge har seks smøreressurser i sving på 26 utøvere, opplyser teamsjef Kristian Skrødal. På grunn av de spesielle forholdene skal de fikse 80 skipar gjennom dagen.

Regionlaget Indre Oslofjord har syv smørere fordelt på cirka 45 utøvere, opplyser teamsjef Markus Holm.

I tillegg er 15 produsenter akkreditert til stadion. Ola Kvisle i Team Norconsult hevder disse primært skal sørge for at sine kontraktsløpere får den støtten de trenger, også her stiller landslagsutøverne først i køen, mener han.

Dermed er det ifølge hans regnestykke snakk om så mange som 31 av 55 ressurspersoner knyttet opp mot skiforbundsløpere.

– Om man i tillegg tar med i beregningen at landslagssmørerne jobber i sin vante, og svært godt drillede arbeidsgruppe, mens resten av oss må sette sammen helt nye team så blir resultatet fort at konkurransevilkårene er adskillig mer ulike enn de pleier å være.

– På toppen av det hele er landslagsutøverne de eneste som kan forvente seg «backing» av sine egne trenere på konkurransene.

Han mener hele situasjonen kan ha en betydelig påvirkning på resultatlistene.

– Den skjeve fordelingen mellom landslagene og «røkla» fører til at konkurransevilkårene etter mitt skjønn blir unødvendig ulike. Hvordan Skiforbundet skal være tjent med denne selvdyrkelsen i lengden er ikke lett å forstå, avslutter han.

Forsvarer ordningen

NRK har forelagt all kritikken fra Kvisle til langrennssjef Espen Bjervig. Han opplyser at forbundet blant annet gjør all testing før renn.

Han forteller også at de ulike lagene får forbundssmørernes anbefalinger i god tid før rennstart, enten det er snakk om glidprodukter eller smurning.

– De trenger ikke å bruke noen ressurser på å teste, men legge på produktene som de får anbefalt. Hvis de velger å stole på oss, sier langrennssjefen.

– Dere omtales i svært krasse ordelag her...

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– De uttalelsene må stå for hans regning. Hans lag tilhører regionen Oslofjord. Sammen med Oslofjord og kretsene har vi utarbeidet en modell. Så kan selvfølgelig den diskuteres. Men det testarbeidet forbundssmørerne handler om å gjøre arbeidet lettere for regionene.

– Synes du kritikken er urettferdig?

– Nei, jeg synes den er unyansert. Kvisle er en trener i et privatlag innenfor Oslofjordregionen. Hvis han oppfatter denne måten å gjøre det på er trist, så får det står for hans regning. Men vi strekker oss langt slik at det blir enklest og likest mulig for alle.

– Hvis du ser på tallene er det faktisk en skjevfordeling i ressurser her?

– Ja, det er større tetthet av skiforbundssmørere per skiforbundsutøver enn det er på de andre lagene. Det er vi fullt klar over. Det er derfor vi har påtatt oss alt ansvar for testing på glid og feste. De som styrer regionlagene får beskjed om hva vi bruker.

– Men kunne dere stått dere bedre på å gjøre en lik fordeling for alle på langrennsåpningen?

– Ja, det kunne man ha gjort. Så kunne alle 55 i et støtteapparat gått rundt og testet forskjellig type smurning og glid. Det fant vi ut sammen med kretsene at var lite hensiktsmessig. Da kjører vi heller en åpen linje, med informasjon som er lett tilgjengelig. Dette er et samarbeid mellom leverandører i industrien, kretsene og Norges Skiforbund.