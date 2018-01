Besatt av detaljer før OL: – Han er den vanskeligste å jobbe med

Østerrikeren står med to VM-gull i slalåm, og ble historisk da han vant verdenscupen sjette året på rad i vår. Men i OL mangler han den gjeveste medaljen. I 2010 havnet han rett utenfor pallen, mens landsmannen Mario Matt snek seg foran i Sotsji.

Pyeongchang blir hans siste sjanse.

28-åringen har sagt at dette kan være hans siste sesong, og definitivt hans siste OL.

Misfornøyd etter seier

Selv om han er storfavoritt foran OL, gjør han sitt ytterste for å ha den lille ekstra fordelen under lekene.

Mens andre utøvere lar servicemannen deres ta seg av kommunikasjonen med skifabrikkene, besøker Hirscher skimakerne en gang i uka – for å pirke.

– Han er ikke fornøyd med å vinne løp. Han har vunnet med ett sekund, men har vært misfornøyd med utstyret etterpå, sier Christian Höflehner, sjefen i Atomic.

– Det blir en stor jobb for dem som skal lage skiene mine. De er flinke, men jeg kan være krevende å jobbe med, innrømmer Hirscher.

Skimaker Hans Schaidraiter har produsert ski i rundt 30 år, men han har aldri jobbet med en såpass pirkete alpinist.

– Vi hadde Hermann Maier, som var noe for seg selv. Men Marcel tar det et hakk lenger. Nivået er langt, langt høyere her, sier Schaidraiter.

– Det kan være millimeter som gjør forskjellen. Er man nøye kan man finne den tidelen som skal til for å skille mellom seier og tap, sier Hirscher.

Henrik Kristoffersen har lagt merke til Hirschers detalj-fokus.

– Jeg er kanskje ikke så ekstrem som han er, men jeg har veldig mye utstyr, og jeg bytter veldig mye, sier Kristoffersen.

ANIMASJON: Slik bygges Marcel Hirschers superski. Du trenger javascript for å se video. ANIMASJON: Slik bygges Marcel Hirschers superski.

Servicemannens mareritt

Opp mot 300 par produseres og testes bare for Hirscher hvert eneste år. Han ender opp med å bruke bare ti prosent av dem, resten forsvinner nedover i systemet.

Er det noe som ikke fungerer, så lager fabrikken nye ski til neste dag.

– Jeg aner ikke om vi er på rett vei, og jeg aner heller ikke om skiene jeg bruker under OL allerede er laget, sier Hirscher.

Den siste og avgjørende hånden på verket gjøres av servicemannen Thomas Graggaber. Han står i prepperommet 280 dager i året, men en liten feil kan koste dyrt.

– Når alt kommer til alt er vi bare mennesker, så feil kan forekomme. Men om det skjer under OL, vil det ikke være hyggelig, sier Graggaber.