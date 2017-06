– Jeg sliter mot den asiatiske stilen. De er kjappe og gir du dem et hårstrå har de grepet på deg, sier Berge.

Under Rio-OL gikk 33-åringen på et bittert tap i kvartfinalen mot japanske Shinobu Ota som til slutt tok OL-sølv.

Men nå reiser han til Tokyo for å lære av nettopp Ota.

SURT TAP: Stig André Berge var en skuffet mann da han tapte kvartfinalen i Rio-OL mot Shinobu Ota. Nordmannen tok likevel til slutt bronse. Siden Ota tok seg helt til finalen fikk nemlig hans tapende kvartfinalemotstander plass i bronsefinalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg hater stilen hans, rett og slett. Han har en stil som jeg ikke fikser og da må jeg møte han slik at jeg kan gjøre det til min fordel. Når jeg om tre år er i Tokyo-OL og eventuelt møter Ota så skal han vite før kampen at dette ikke blir noen lett match, sier Berge.



– Men hvorfor i all verden slipper han deg inn på sitt treningsfelt?



– Det er ganske spesielt i brytemiljøet det at vi møtes på steder for å trene sammen. Men man er litt kynisk og viser ikke spesialitetene sine, forklarer 33-åringen som vil fylle 37 år bare fire dager før lekene starter.

Andreplass i Georgia

Nylig tok nordmannen en sterk andreplass i Georgia Grand Prix som var hans første konkurranse etter bronsen i Rio-OL. Om en måned er det VM i Paris og med seg dit tar han altså med seg verdifull trening fra sin japanske overmann.

Den kan bokstavelig talt bli gull verdt når han så reiser tilbake til Tokyo og OL om drøyt tre år. Når den tid nærmer seg tar han også med seg noe mer verdifullt i kofferten, nemlig en giftering.

Trene på bryllupsdagen?

Før avreise Tokyo skal han gifte seg i idylliske Båtsfjord med sin Rosell Utne.

– Rosell gjør alt hele tiden for at jeg skal kunne lykkes med min idrettskarriere. Det blir spesielt og jeg gleder meg veldig til bryllupet.



– Kommer du til å trene på bryllupsdagen?



– Det er jo Fritz som har satt opp opplegget mitt så det forundrer meg ikke om han har lagt inn en liten økt på morgenen, nei.



– Dagen etterpå også?



– Ja, det kan fort tenkes det, sier han og ler.