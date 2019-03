Berdal vant Vasaloppet

Dobbelt brudd for Mjøndalen-keeper

Mjøndalen-keeper George Bokwe pådro seg to brudd i beinet i den dramatiske hendelsen i lørdagens treningskamp mot Sandefjord.

Bokwe ble liggende med smerter etter en kollisjon med Sandefjord-spiller Rufo. Sistnevnte ble utvist, mens Mjøndalen-keeperen ble sendt til sykehus.

Der ble det klubben fryktet bekreftet.

– Det ble tatt røntgen med en gang han kom ned, og det viser dessverre at begge leggbeina er brukket. Ut over dette vet vi ikke så mye mer enn at han blir operert så snart som mulig. George er naturlig nok nedbrutt, men vi skal støtte og hjelpe han så godt vi kan i tida framover, sier sportslig leder Kenneth Karlsen til klubbens hjemmesider.

Mjøndalen må dermed belage seg på en sesong uten 29 år gamle Bokwe fra Kamerun. Hendelsen preget flere av spillerne.

– Guttene var rystet. De som var nærmest er lei seg, det er vi alle på vegne av Georges, sa trener Vegard Hansen til Eurosport.