Bendtner tiltalt for vold

Nyhetsbyrået Ritzau melder at Rosenborgs danske angriper Nicklas Bendtner er tiltalt for vold mot en taxisjåfør etter en episode i Danmark i september. Taxisjåføren er samtidig tiltalt for forsøk på vold. Rettssaken er berammet til 2. november.