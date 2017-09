Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Trønderne var fullstendig overlegne på Åråsen i høstregnet.

– Vi kontrollerer kampen fra start til mål, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Og den som imponerte aller mest var det tidligere vidunderbarnet, Bendtner, som måtte til Norge og Trøndelag for å få orden på fotballkarrieren.

Etter mislykkede opphold i Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg og Nottingham Forest var den tidligere Arsenal-stjerna avskrevet og hånet som ferdig.

Men etter en treg start i RBK-trøya, der han blant annet har fått kritikk for å være for lite bevegelig, stemmer det meste for 29-åringen som også er tilbake i Åge Hareides danske landslagstropp.

Kremmerhus

Med to nye mål, og 14 seriemål totalt, er han nå bare ett bak Stabæks Ohi Omoijuanfo på 15 scoringer.

TILBAKE: Pål André Helland (t.v) blir gratulert etter en nydelig scoring mot Lillestrøm. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nicklas har vært god, men i dag er det en fantastisk lagseier. Og det er ikke så verst målet til Pål (Helland) heller. Både Nicklas og Pål dro fram ekstra kvalitet i dag, fortsetter Ingebrigtsen.

Det første målet kom da Bendtner rev seg unna markeringen og hamret ballen i nettmaskene via keeper. Etter pause plasserte han straffesparket kontant i hjørnet etter en klar felling av Samuel Adegbenro.

I mellomtiden hadde Pål Andre Helland scoret 2-0 på et godt gammeldags kremmerhus. Den skadeplagede vingen skrudde ballen i nærmeste kryss fra hjørnet av 16-meteren.

Ti minutt før slutt ble Bendner byttet etter en smell i kneet. På vei ut fikk han en solid «high-five» av trener Kåre Ingebrigtsen på vei mot benken.

Etter kampen haltet Bendtner ut av stadion på vei mot RBK-bussen. Spissen bekreftet til pressen at han har skadet et leddbånd i kneet.

Men han forsikret at han kommer til å spiller torsdagens Europaliga-kamp mot Vardar fra Makedonia.

LSK sleit

Lillestrøm kom til kampen som Eliteseriens store formlag og hadde ikke tapt siden 16. mai. I tillegg er «fugla» klare for cupfinalen etter en knallsterk 3-0-seier borte mot Molde i semifinalen.

Men Arne Erlandsens mannskap slet med presisjonen og fikk aldri satt trykk på solide Rosenborg.

RBK var det førende laget i alle spillets faser. Lillestrøm var tidvis småfarlige på kontringer, men stort sett ble de løpende i mellom mot et overlegent RBK-lag.

– Dette var en snittkamp, og det holder ikke mot Rosenborg. Da må alle spillerne opp på maks-nivå, og det klarte vi ikke i dag, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

Rosenborg har et overveldende tak på Lillestrøm på Åråsen. På de siste ni møtene står RBK nå med åtte seire, ett oppgjør har endt med poengdeling.