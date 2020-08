Bekreftet: Martin Ødegaard skal spille for Real Madrid kommende sesong

Røa med syvende strake tap

Røa har hatt en fryktelig start på årets sesong og gikk på nytt tap mot Vålerenga.



Det startet bra for Røa som tok ledelsen på straffespark signert Linn Huseby.



Rikke Marie Madsen utlignet for bortelaget etter 52 minutter, før Ingibjörg Sigurdardóttir sørget for at Vålerenga tok alle tre poengene med scoring på overtid.



Dermed står Røa med null poeng etter syv kamper, mens Vålerenga ligger på andreplass i Toppserien.