Disse superstjernene må Ødegaard danke ut for å få spilletid

Da Martin Ødegaard ble lånt ut fra Real Madrid til Real Sociedad før 2019/20-sesongen trodde de fleste at lånet skulle vare i to sesonger. Det var nemlig den muntlige avtalen mellom klubbene.

Nå kan det se ut til at det holdt med én sesong i San Sebastian.

Meldingene som nå kommer fra Spania er at Ødegaard skal slutte seg til Real Madrid allerede i sommer.

Ødegaard blir mest sannsynlig å se i Real Madrid kommende sesong, men hvor mye vil han få spille? Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRKs fotballekspert Thore Haugstad mener det ikke er noen grunn til å tvile på det man hører.

– Det kan ha noe med den finansielle situasjonen Real Madrid er i å gjøre, sier NRKs han til NRK.

– Koronasituasjonen har rammet fotballen økonomisk, også de store klubbene. I tillegg har klubbens president sagt at de ikke vil gjøre noen signeringer i sommer, så det gir mening at manager Zinédine Zidane vil ha Ødegaard tilbake, legger han til.

Gullballvinner og verdensmester

Midtbanespillerne Ødegaard skal kjempe med om en plass på laget er ikke hvem som helst.

Få, om noen, her til lands sitter på mer kunnskap om den spanske ligaen enn Viasats ekspert på området, Petter Veland.

– Selv som nordmann vil jeg påpeke at han må finne seg i at han kommer til et satt hierarki. Når man kommer tilbake fra et låneopphold er man per definisjon bakerst i køen, sier han til NRK.

De tre han anser som førstevalg på midtbanen kommende sesong er Toni Kroos, Casemiro og Luka Modric.

30 år gamle Kroos vant VM med Tyskland sommeren 2014, rett før han signerte for Real Madrid. Siden da har han vært regnet som en av de beste pasningsspillerne i fotballen.

Modric har vært i den spanske hovedstaden siden 2012, og har vunnet mesterligaen hele fire ganger med klubben.

I 2018 var han kaptein for tapende VM-finalist Kroatia, og vant prisen for turneringens beste spiller.

Luka Modric ble tildelt prisen som verdens beste fotballspiller i 2018. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Senere samme år vant han «Gullballen», en årlig pris som deles ut til verdens beste fotballspiller.

Brasilianske Casemiro regnes av Veland som det sikreste stikket av de tre. Han har en mer defensiv rolle enn Kroos og Modric, og har sin utgangsposisjon bak dem.

Grunnet 27-åringens rolle i laget, og Ødegaards offensive egenskaper, er det usannsynlig at de vil konkurrere om den samme plassen på midten.

Fases Ødegaard inn?

I tillegg til de tre spillerne nevnt over vil spillere som Isco og Federico Valverde også true Ødegaards spilletid.

På NRKs spørsmål om å sette en prioritert liste fra førstevalg til sjettevalg blant de aktuelle spillerne, forteller Veland at det ikke er riktig så enkelt.

Man bør heller se på det som tre førstevalg og tre andrevalg.

– Real Madrid spiller som regel med tre midtbanespillere, og ønsker å ha god dekning på alle plassene. Ødegaard vil nok ikke komme inn å ta plassen til Casemiro, som er et definert anker.

– Valverde vil nok være bak Casemiro i køen, Isco bak Kroos, så vil Ødegaard være andrevalget for posisjonen til Modric, legger Veland til.

I og rundt klubben snakkes det om at nordmannen kanskje skal fases inn og bli den «nye Luka Modric»

Tross en svak avslutning på sesongen i den spanske ligaen, rakk Ødegaard å imponere stort for Real Sociedad. Her fra deres bortekamp mot nettopp Luka Modric og Real Madrid. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Man er usikre på om Modric fortsatt holder nivået og han skal ha fått tilbud fra andre klubber. Mitt inntrykk er at planen i Real Madrid er å fase inn Ødegaard i Modric' posisjon. Da vil de kunne se om han har det som kreves og få et innblikk i hva som er fortid og hva som er fremtid på midtbanen deres, avslutter Veland.