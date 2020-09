Dobbelbogeyar øydela for Hovland

Viktor Hovland låg an til ein plass heilt i toppen i US Open etter 15 hol på nest siste runde. Men med bogey på hol 16 og dobbelbogeyar på både hol 17 og 18 fall han nedover resultatlista.



Med 5 slag over par på runden og 7 over par totalt var han nummer 13 etter å ha spela ferdig. Då var framleis fleire av dei beste ute på sin runde.