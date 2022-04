Bekreftet: Erik ten Hag blir Manchester Uniteds nye manager

Ten Hag skriver under en kontrakt som strekker seg over tre år, altså til sommeren 2025, med opsjon om et ekstra år.

Han er den neste permanente manageren i rekken etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken av klubben i november 2021. Siden den gang har tyske Ralf Rangnick hatt managerrollen på midlertidig basis.

– Det er en stor ære å bli ansatt som manageren til Manchester United, og jeg er ekstremt spent på utfordringen. Jeg kjenner denne store klubbens historie og lidenskapen til fansen. Jeg er fast bestemt på å utvikle laget til å gi suksessen de (fansen) fortjener, sier ten Hag i pressemeldingen.

– Uniteds drømmesignering

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp mener United har fått en av verdens mest lovende managere som kan bli nevnt i samme åndedrag som Pep Guardiola og Jürgen Klopp på sikt.

– Det er Uniteds drømmesignering, og han har vært det lenge. Han har vært på blokka og blitt nevnt hele veien. At de lander en av de mest spennende trenerne i Europa er kjempeviktig, sier Torp.

Det har vært flere trenerkandidater som har blitt ryktet til jobben. Mauricio Pochettino har vært den heteste kandidaten sammen med ten Hag, men navn som Zindedine Zidane, Brendan Rodgers og Luis Enrique har også blitt nevnt som mulige Solskjær-erstattere.

Nå blir det altså ten Hag som skal sørge for suksess for United.

– Oppgaven er enorm. Vi har sett at mange managere nå ikke har stabilisert klubben på det øverste nivået. Nå får de inn en trener som potensielt er i gata sammen med Thomas Tuchel, Klopp, Guardiola og de andre store, mener Torp.

Ronaldo-dilemma

Et stort spørsmål er hva som skjer med spillerstallen. Det er flere spillere på vei bort, og i tillegg skal han finne ut hvordan man får det beste ut av Cristiano Ronaldo.

– Ronaldo er det største dilemmaet han har. En Ronaldo som noen mener har vært et problem, men likevel ofte redder dem med målene sine. Det er det vanskeligste, største og første problemet han må ta tak i. Det blir interessant å se hva ten Hag tenker og hva Ronaldo selv tenker, sier NRK-eksperten.

– Ronaldo nærmer seg en karriereslutt, og United er jo ikke i mesterligaen.

Portugiseren har scoret 15 mål på sine 26 kamper i Premier League denne sesongen. Nylig scoret han blant annet hat trick mot Norwich som sikret en 3-2-seier. Noen uker før det, gjorde han det samme mot Tottenham i nok en 3-2-seier.

Ronaldo fylte 37 år i februar.

Ajax-suksess

Ten Hag har ledet Ajax i fem år, med stor suksess. Under nederlenderens ledelse har det endt med to seriegull og to cupgull. I tillegg var han og Ajax svært nære en sensasjonell mesterligafinale i 2019, men ble stoppet på overtid i semifinalen mot Tottenham.

Hans Ajax leder også ligaen i Nederland denne sesongen, og har dermed gode muligheter til å avslutte Ajax-karrieren med nok et seriegull.

– Det blir vanskelig å forlate Ajax etter disse utrolige årene, og jeg kan forsikre fansen om at jeg skal fullføre min forpliktelse og fokusere på å gjøre dette til en suksessfull sesong før jeg drar til Manchester United, sier ten Hag.

SUKSESS: Erik ten Hag har levert noen sensasjonelle resultater med Ajax. Her etter å ha slått ut Juventus fra mesterligaen. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Han har også vært manager for Go Ahead Eagles, Bayern Münchens andrelag og Utrecht.

Han får nå en tøff oppgave, der han skal gjøre United tittelutfordrere igjen. Klubben har ikke vunnet Premier League siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013, og det ble ingen trofeer under hele perioden Solskjær ledet laget.

