Kristine Stavås Skistad var norsk kvinnelangrenns store lyspunkt i vinter. Sprintstjernen ønsket derimot ikke å være en del av landslaget.

Det blir det en endring på til kommende sesong, forteller Skistad til NRK.

– Jeg har landet på å gå inn på landslaget i år. Jeg og Lage (Sofienlund, trener) fortsetter akkurat som før. Vi skal holde på på Konnerud og gjøre akkurat det samme som før. Så sportslig sett blir det akkurat det samme som tidligere år, men man får bidratt litt inn på landslaget på markedssiden og at Norge forhåpentligvis står bedre rustet til neste sesong, forteller hun.

STJERNE: Skistad er en stor profil i langrennsverden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skistad forteller om veldig god dialog med landslagssjef Ulf Morten Aune og daglig leder i langrennskomiteen Cathrine Instebø i forkant av avgjørelsen. «Drømmetilbud», beskriver 25-åringen, men når ble avgjørelsen tatt?

– Det var vel for en dag siden. Vi fikk nylig dette tilbudet, som jeg og Lage har diskutert. Vi har kjent på følelsene om at det øker sjansene for å gjøre det bra for Norge, og gjøre det bra for meg til vinteren. Det er vinn-vinn, og alle er fornøyde, fortelle hun.

Tidligere denne uka erfarte flere medier, deriblant VG og NTB, at Skistad ikke ble en del av landslaget. Returen til Norges Skiforbund kommer derfor som en overraskelse på flere.

– Jeg satt hjemme i sofaen og så VG publisere at jeg sier nei til landslaget. Jeg lurer på hvor de får infoen fra, for neste gang tror jeg de må sjekke med meg før de legger ut bare rør, sier hun.

TRENER: Lage Sofienlund. Foto: NTB

Eneste kvinne med seier

Stavås Skistad noterte seg for elleve pallplasser i verdenscupen forrige sesong. Fem av dem endte med seier. Det var også de fem eneste topplasseringene til de norske kvinnene i sesongen som nylig ble avsluttet.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener valget er en seier for forbundet.

– Det at hun har takket ja til lå være en del av landslaget er en gavepakke til Skiforbundet. Hun er verdens beste skisprinter og skal nå ikke bare representere Norge, men stå som en del av landslaget. Det vitner om styrke for forbundet, sier han.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Utenfor landslaget har Skistad blitt trent av Lage Sofienlund. De to møttes for ti år siden, og relasjonen ble ytterligere forsterket da langrennsløperen valgte å takke nei til landslaget for tre år siden.

Sofienlund er glad for å få fortsette samarbeidet.

– Hun er den utøveren jeg har jobbet med lengst, og blitt veldig glad i. Vi har det veldig bra sammen, og jobber veldig bra sammen. Så det er veldig motiverende å gjøre det inn i en VM-sesong på hjemmebane. Og jeg tror det er veldig lurt, sier han.

Skiforbundet har over lengre tid forsøkt å lokke Skistad tilbake til landslaget. Det har de nå lykkes med.

– Du beskriver det som et drømmeopplegg. Kan du fortelle hva det innebærer?

– Jeg får gjøre akkurat som jeg har gjort. Jeg får være på Konnerud hele tiden. Jeg og Lage kjører helt eget her. Og samtidig så er vi i samarbeid med landslaget, og bidrar med det man kan bidra med, uten at det går på bekostning av noen ting. Så da blir det vinn-vinn for begge, sånt tilfelle er nå, og det er vi veldig fornøyde med.

– Hva betyr det for deg?

– Det er jo veldig fint at vi kan kommet der nå at en løpet som meg, som er veldig annerledes, som trenger noe helt annet enn kanskje de fleste andre, at man kan være en del av det, selv om man ikke er en del av det. Jeg tenker det er fint å se, og at man blir inkludert. Så det er veldig moro, sier Skistad.