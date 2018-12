Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

24-åringen var tydelig oppgitt etter rennet, og til NRK sier han at han ikke vet hva som skjedde.

– Sist gang jeg havnet utenfor topp ti var jeg vel tolv år, spøker han.

– Hvordan kjennes det?

– Jeg er sjukt fortvila. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har ingen forklaring. For en uke siden ble jeg nummer to, sier han til NRK.

Østerrikske Marcel Hirscher holdt på å kløne det til for seg selv helt på slutten, men kjørte inn til en komfortabel seier, over to sekunder foran franskmennene Thomas Fanara og Alexis Pinturault.

– Skal ikke snakke om det på TV

Kristoffersen innrømmer at grunnen til det skuffende resultatet kan ligge i kjøringen, men antyder at utstyret ikke var helt på topp i dagens renn.

– Jeg skal ikke snakke om utstyret på TV, men det rista helt sjukt i første omgang. Det kan hende det blir lite nattesøvn på de Rossignol-folka fremover, sier en ærlig Kristoffersen.

Til NRK sier han at han krysser fingrene for at dette ikke blir noe som skjer igjen.

– Det blir vel de overskriftene på NRK nå, kan jeg tenke meg. Men jeg håper for guds skyld at dette var et engangstilfelle, hvis ikke kan vi bare pakke sammen. Hvis noen har et godt svar på hva som skjedde, så er det bare å komme med det.

Tung norsk dag

For de norske ble det blytungt i Syd-Tirol søndag. Nestvold-Haugen gjorde et godkjent løp og endte til slutt på 12. plass, mens Henrik Kristoffersen havnet på 14. plass. Gårsdagens utfor-vinner Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn til 17. plass, mens Rasmus Windingstad endte på 25. plass.

Etter første omgang var Henrik Kristoffersen ikke spesielt fornøyd med innsatsen til det norske laget, og anerkjente østerrikerens dominans.

– Kanskje jeg bare ikke er bedre, men det mangler litt hele veien. Det er vanskelig å forklare. Jeg taper jevnt til Hirscher hele veien. Det er bare litt for dårlig hele veien, sier Kristoffersen til NRK.